ترامپ تصمیم خود را درباره برجام گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی کاخ سفید گفته است رئیس جمهور آمریکا در زمان مناسب تصمیم خود را درباره برجام اعلام خواهد کرد.

سارا سندرز در بخش هایی از نشست خبری امشب کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاری، درباره برجام هم صحبت کرد.

خبرنگاری پرسید: توافقنامه هسته ای ایران با ضرب الاجل پانزدهم اکتبر روبرو است. می خواهم به صراحت برای مردمی بگوئید که نمی دانند! موضوع اندکی پیچیده شده است، چون قانون بازنگری هم وجود دارد که کنگره سال گذشته تصویب کرده بود. پرسش من این است که با توجه به اینکه رئیس جمهور قبلا گفته بود که این توافقنامه مایه شرمساری است، آیا اصلا معقول است که فرض کنیم او توافقنامه را بار دیگر تائید نخواهد کرد یا اینکه فرض کنیم او تصمیم می گیرد تحریم ها را تقویت کند ولی در توافقنامه باقی بماند؟ نظرشما چیست؟

سارا سندرز در واکنش به این پرسش گفت: رئیس جمهور گفته است که در این باره تصمیم گرفته است و در زمان مناسب این تصمیم را اعلام خواهد کرد. تمرکز اصلی که رئیس جمهور داشت روی راهبردی جامع برای چگونگی پرداختن به ایران بود. این چیزی بود که رئیس جمهور می خواست تا تیمش انجام دهد. شما خواهید دید که رئیس جمهور راهبرد جامع را اعلام می کند و یک تیم متحد نیز از این تلاش حمایت می کند.