تنبیهات فروش سیگار بازدارنده نیست/ارزان ترین قیمت سیگار در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی با حضور در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، به وضعیت استعمال مواد دخانی در کشور پرداخت و افزود: در استان هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی و شمالی و چهارمحال و بختیاری با کمک استانداران و دادستان ها، توانسته ایم موفقیت های زیادی در محدود کردن عرضه دخانیات و ممنوعیت مصرف آن در اماکن و مراکز عمومی داشته باشیم و از دادستان های قم و البرز هم که به این قافله پیوستند، تشکر می کنیم.

وی با انتقاد از وضعیت نامناسب عرضه مواد دخانی در تهران، گفت: در پایتخت هر روز با پدیده هایی مانند عرضه قلیان در منزل، قلیان های مسافرتی و عرضه توتون های معطر روبرو هستیم.

حریرچی ادامه داد: وزارت بهداشت برای ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز و اماکن عمومی، قدرت اجرایی ندارد و تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده مانند جریمه ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریالی بسیار ناچیز و به اندازه چند دقیقه فروش برخی از این اماکن است.

وی افزود: در تهران برخی از محل ها چندین بار پلمپ شده اما به دلیل عدم بازدارندگی لازم و جریمه های چند صد هزار تومانی، به سرعت بازگشایی شده اند.

حریرچی گفت: نقش وزارت بهداشت در کاهش استعمال دخانیات، ترویجی و هماهنگی بین بخشی است و نمی تواند برای مبارزه با آن، حکمی صادر کند.

وی با عنوان این مطلب که ایران در بین ۱۸۱ کشور دنیا، ارزان ترین قیمت عرضه سیگار را دارد، افزود: قیمت سیگار در کشورهای سازنده و صادر کننده سیگار، ۵ برابر ایران است.

سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: مهمترین عامل کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت است و در این مورد لوایح زیادی به مجلس ارائه داده ایم. بطوریکه در تصویب برنامه ششم توسعه پیشنهاد دادیم مالیات بر خرده فروشی سیگار در کشور، ۴ برابر شود اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و مالیات بر کارخانه تولید کننده بسته شد.

وی گفت: کل بودجه طرح تحول سلامت ۴۸۰۰ میلیارد تومان است که به طور کامل هم اختصاص نیافته اما با اصلاح مالیات بر عرضه مواد دخانی، می توانیم علاوه بر ایجاد سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نظام سلامت، مصرف دخانیات را نیز کاهش دهیم.