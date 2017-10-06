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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۸:۱۵

سرپرست ارشاد اسلامی میامی:

سوگواره غزل‌های خونین در میامی برگزار می‌شود

سوگواره غزل‌های خونین در میامی برگزار می‌شود

میامی- سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی از برگزاری دومین سوگواره استانی شعر عاشورایی «غزل‌های خونین» در ماه محرم و صفر به میزبانی انجمن شعر و ادب این شهرستان خبر داد.

رضا مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هم‌زمان با ماه محرم، سوگواره شعر استانی با موضوع ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) درمیامی برگزار می‌شود، بیان کرد: سبک زندگی و ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) و یاران ایشان، صبر و ایستادگی عاشورائیان در راه نیل به اهداف آن حضرت و شناخت اهداف بزرگ نهضت عاشورا از محورهای مهم این سوگواره است.

وی افزود: شرایط شرکت برای شاعران استان در تمام گروه‌های سنی آزاد و ارسال شعر در تمام قالب‌های شعری امکان‌پذیر است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی گفت: شرکت‌کنندگان در این سوگواره می‌تواند حداکثر سه اثر را به دبیرخانه ارسال کرده و پس از داوری به پنج اثر برگزیده به ترتیب مبلغ دو تا پنج میلیون ریال به همراه تندیس سوگواره اهدا خواهد شد.

مهدیان افزود:سال گذشته ۱۰۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شد که امیدواریم امسال شاهد استقبال آثار بیشتری به این دبیرخانه باشیم.

وی با بیان اینکه آخرین زمان ارسال آثار بیست و پنجم مهر سال‌جاری است، گفت: آدرس دبیرخانه سوگواره عاشورایی در میدان امام رضا(ع) بلوار مهارت، خیابان معلم، نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است و علاقمندان می توانند از طریق پست الکترونیکی mayameyadad@Gmail.com  آثار خود را ارسال کنند.

کد مطلب 4105711

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