رضا مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه هم‌زمان با ماه محرم، سوگواره شعر استانی با موضوع ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) درمیامی برگزار می‌شود، بیان کرد: سبک زندگی و ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) و یاران ایشان، صبر و ایستادگی عاشورائیان در راه نیل به اهداف آن حضرت و شناخت اهداف بزرگ نهضت عاشورا از محورهای مهم این سوگواره است.

وی افزود: شرایط شرکت برای شاعران استان در تمام گروه‌های سنی آزاد و ارسال شعر در تمام قالب‌های شعری امکان‌پذیر است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی گفت: شرکت‌کنندگان در این سوگواره می‌تواند حداکثر سه اثر را به دبیرخانه ارسال کرده و پس از داوری به پنج اثر برگزیده به ترتیب مبلغ دو تا پنج میلیون ریال به همراه تندیس سوگواره اهدا خواهد شد.

مهدیان افزود:سال گذشته ۱۰۰ اثر به این دبیرخانه ارسال شد که امیدواریم امسال شاهد استقبال آثار بیشتری به این دبیرخانه باشیم.

وی با بیان اینکه آخرین زمان ارسال آثار بیست و پنجم مهر سال‌جاری است، گفت: آدرس دبیرخانه سوگواره عاشورایی در میدان امام رضا(ع) بلوار مهارت، خیابان معلم، نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است و علاقمندان می توانند از طریق پست الکترونیکی mayameyadad@Gmail.com آثار خود را ارسال کنند.