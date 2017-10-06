تعرفه گروه نسخه نویس باید اصلاح شود/ درخواست از وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران خطاب به دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، آمده است: تغییر تعرفه بدون هماهنگی و اطلاع گروه داخلی قابل قبول نیست. این تغییر یعنی برگشت به عقب و اجحاف به گروه پزشکان داخلی و گروه نسخه نویس است.

در این نامه عنوان شده است؛ آیا تورم سالیانه ۱۰ الی ۱۵ درصدی بنابر اظهار نظر دولت قابل برگشت است؟ (مسلما خیر). ولی به راحتی تعرفه پزشکان داخلی که به جایی وابسته نبوده و درآمدشان از نسخه نویسی است، تغییر نموده و کم می شود.

به راستی جایگاه جامعه متخصصین داخلی در تعیین تعرفه که به عنوان حامی وزارت بهداشت بوده و خواهد بود کجاست؟

در نامه هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، آمده است: از وزیر بهداشت خواستار برگشت تعرفه ها همانند قبل بوده و لازم است هر گونه تغییر در تعرفه زیرگروه پزشکان داخلی با جامعه متخصصین داخلی هماهنگی لازم انجام گیرد.

از طرفی جامعه پزشکان متخصص داخلی خواستار اجرای افزایش ۱۵ درصدی تعرفه برای پزشکان متخصص با سابقه بیش از ۱۵ سال همسان پزشکان عمومی با تجربه بالای ۱۵ سال است.

خواهشمند است دستورات مقتضی را اعلان فرمایید.