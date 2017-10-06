پیگیر ایجاد صنایع بسته بندی زعفران برای صادرات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در شهرستان زاوه اظهار کرد: کاری که در حوزه زعفران درحال انجام است این که برندسازی با نام و نشان تجاری خود ایران این محصول صادر شود.

وی افزود: متاسفانه محصول زعفران به صورت فله به کشور اسپانیا فرستاده شده و آنجا بسته بندی می شود که بسته بندی زعفران در خراسان رضوی و جنوبی آغاز شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: کار دیگری که در این حوزه در حال انجام است صنایع جانبی زعفران خصوصا روی صنعت بسته بندی در حال فعالیت هستیم وبرای انجام این مهم حتی کارشناس بین المللی را به ایران دعوت کردیم.

ربیعی گفت: استاندار سازی زعفران را دنبال شده تا در کنار کیفیت، استاندارهای لازم را نیز برای عرضه زعفران داشته باشیم.

وی بیان کرد: متاسفانه تجار سنتی ما نتوانستند به بازارهای جدید دنیا متصل شوند وبه روش سنتی صاردات فله زعفران اقدام می کردند که یکی از برنامه های ما توجه به حوزه صادرات این محصول است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از برنامه های توسعه اشتغال در خراسان رضوی موضوع زعفران است و آماده ایم در حوزه صنایع قبل و بعد کشت زعفران حمایت لازم را انجام دهیم.

ربیعی تاکید کرد: امسال خراسان رضوی جزو استان های نمونه است که ۲۰ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی دراین استان پرداخت خواهیم کرد که با همکاری جهاد دانشگاهی انجا می شود.

وی اظهارکرد: وام پرداختی برای مشاغل خانگی از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.