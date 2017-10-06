۹۰۰ بسته لوازم التحریر در مناطق محروم خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، افضل جانی پنج شنبه شب در حاشیه توزیع این بسته های لوازم التحریر بین دانش آموزان روستای چاه عباس از توابع شهرستان نهبندان که با حضور لاله اسکندری، الناز حبیبی و علی اوجی بود، اظهار کرد: موسسه خیریه امام علی (ع) از سال ۸۸ فعالیت خود را در استان از روستای خرم آباد قائنات آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه روستاهایی که انتخاب می شود اغلب از روستاهای محرومی است که از طریق فرمانداری ها و بخشداران به موسسه معرفی شده است، افزود: از سال گذشته فعالیت های ستاد به صورت شهرستانی انجام می شود.

اجرای طرح های توانمند سازی در ۶۲ روستای خراسان جنوبی

دبیر ستاد توان‌افزایی موسسه خیریه امام علی(ع) شهرری در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در شهرستان فردوس ۲۵ روستا و از شهرستان خوسف ۲۰ روستا انتخاب شده است، گفت: در حال حاضر موسسه برای ۶۲ روستا از استان خراسان جنوبی در حال برنامه ریزی و توانمند سازی افراد روستا است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ بسته لوازم التحریر به صورت پایه تحصیلی برای دانش آموزان روستایی تحت پوشش موسسه استان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: موسسه خیریه امام علی (ع) با همت خیرین در سر فصل های فرهنگ سازی، اشتغال، سلامت و مسکن فعالیت دارد.

جانی با اشاره به اینکه موسسه امام علی (ع) تا کنون در روستای چاه عباس اردونی از توابع شهرستان نهبندان ۴۹ واحد مسکونی ساخته است، اظهار داشت: اعطای وام‌های خُرد، سریع و بدون ضامن، از سوی صندوق همیاری روستاها توانسته است به سهم خود در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی روستاییان موثر باشد.