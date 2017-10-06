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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۶

پاتک پلیس به خرده فروشان مواد مخدر

پاتک پلیس به خرده فروشان مواد مخدر

رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار از دستگیری یکی از خرده فروشان مواد مخدر و کشف یک کیلو و ۴۴۹ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

سرهنگ امیر هوشنگ امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی اطلاع از فروش مواد مخدر توسط یکی از خرده فروشان مواد مخدر در مخفیگاهش و تردد افراد مشکوک به آن محل، بررسی صحت موضوع و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت. 

وی با اشاره به پایش اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، افزود: متهم در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار یک کیلو و ۴۴۹ گرم انواع مواد مخدر و تعدادی ابزار استفاده از آن، کشف شد. 

رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار، گفت: متهم به همراه مواد مخدر کشف شده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 4105725

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