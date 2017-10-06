بارش خفیف باران در استان کرمانشاه/افزایش نسبی دمای هوا از شنبه

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش نسبی دمای هوای استان طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده خبر داد.

وی با اشاره به کاهش دمای ۳ تا ۵ درجه ای دمای هوای طی دو روز گذشته تصریح کرد: کاهش دما در استان طی روزهای گذشته محسوس بوده و ممکن است سبب بروز خساراتی به محصولات باغی و زراعی، به ویژه در نواحی سردسیر استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: به دنبال این وضعیت، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، موج ناپایدار دیگری جو استان را متاثر کرده و موجب وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک می شود.

خسروی ادامه داد: این سامانه ممکن است در برخی نقاط سبب بارش های خفیف شود. همچنین پیش بینی می شود، دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به طور نسبی افزایش یابد.