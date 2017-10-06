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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

فرماندهان انتظامی سخنرانان قبل از خطبه نماز جمعه های شرق تهران

فرماندهان انتظامی سخنرانان قبل از خطبه نماز جمعه های شرق تهران

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از سخنرانی فرماندهان انتظامی شهرستان های شرق این استان، قبل از خطبه های نماز جمعه خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته ناجا اظهار داشت: به مناسبت این هفته، فرماندهان انتظامی در شهرستان های شرق استان تهران به عنوان سخنران، قبل از خطبه های نماز جمعه به بیان اقدامات و خدمات نیروی انتظامی خواهند پرداخت.

وی افزود: بر این اساس، بنده در نماز جمعه ورامین به عنوان مرکز فرماندهی انتظامی شرق استان تهران سخنرانی خواهم کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: سرهنگ غلام رضا حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در نماز جمعه این شهرستان، سرهنگ محمد حسن محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در نماز جمعه دماوند و سرهنگ علی موسی پور، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک نیز در نماز جمعه این شهرستان سخنرانی خواهند کرد.

ناظری ادامه داد:سرهنگ قباد خنجری، فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت، در نماز جمعه این شهرستان، سرهنگ مصطفی علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در نماز جمعه پیشوا و سرهنگ حسین فاضلی، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه نیز در نماز جمعه این شهرستان سخنرانی خواهند کرد.

کد مطلب 4105729

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