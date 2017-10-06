فرماندهان انتظامی سخنرانان قبل از خطبه نماز جمعه های شرق تهران

سردار عبدالرضا ناظری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته ناجا اظهار داشت: به مناسبت این هفته، فرماندهان انتظامی در شهرستان های شرق استان تهران به عنوان سخنران، قبل از خطبه های نماز جمعه به بیان اقدامات و خدمات نیروی انتظامی خواهند پرداخت.

وی افزود: بر این اساس، بنده در نماز جمعه ورامین به عنوان مرکز فرماندهی انتظامی شرق استان تهران سخنرانی خواهم کرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: سرهنگ غلام رضا حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان پردیس در نماز جمعه این شهرستان، سرهنگ محمد حسن محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان دماوند در نماز جمعه دماوند و سرهنگ علی موسی پور، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک نیز در نماز جمعه این شهرستان سخنرانی خواهند کرد.

ناظری ادامه داد:سرهنگ قباد خنجری، فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت، در نماز جمعه این شهرستان، سرهنگ مصطفی علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در نماز جمعه پیشوا و سرهنگ حسین فاضلی، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه نیز در نماز جمعه این شهرستان سخنرانی خواهند کرد.