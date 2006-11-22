به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی نقی بروجردی طی سخنانی در جمع روسای سازمان های استانی این وزارتخانه با بیان مطلب فوق و با اشاره به حساسیت وظایف دستگاه‌های استانی، گفت: از نظر ما رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی بالاترین سطح مدیریت استان است، زیرا در مقابل سیاست‌گذاری های وزارتخانه و نهادهای تابعه آن مثل سازمان مالیاتی، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و ... مسئولیت دارد واگر وقفه کوچکی در واریز درآمدهای استان به خزانه معین ایجاد شود ابتدا خود استان و بعد مجموعه کشور با مشکل مواجه می شوند.

وی با مطلوب خواندن روند شاخص های اقتصادی در کشور مثل کاهش تورم و نرخ سود بانکی به عنوان محورهای اصلی برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این امر را ناشی از تلاش مجموعه همکاران وزارتخانه دانست.

بروجردی با قدر دانی از روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها به خاطر موفقیت بیش از نیمی از آنها در کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی، بر تداوم خدمات رسانی به ارباب رجوع و بهبود شاخص های عملکردی در استانها تاکید کرد.

وی با بیان این که درمصوبات شورای عالی اداری و نیز بند ج ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه بر امر تجمعی و ادغام سازمان های مرتبط تاکید شده است، طرح تجمیع واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را طرحی بسیار مثبت عنوان کرد که هم اکنون در حال پیگیری و اجرا است.

وی با اشاره به تدوین طرح استراتژی نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال قبل، گفت: نیروی انسانی ، زمین و سرمایه سه عامل مهم در کار و تولید محسوب می شوند و در همین راستا داشتن یک نیروی انسانی کارآمد و متخصص اهمیت زیادی دارد و می تواند موجب رشد فزاینده تولید و توسعه اقتصاد کشور شود.

وی در تشریح جزئیات این طرح افزود: این فرآیند در هفت مرحله جذب، استخدام

، آموزش، آماده سازی، توسعه، ارتقای شغلی، گردش شغلی و خروج از خدمت به منظور ایجاد تعادل نیروهای شاغل در دستور کار قرار گرفته است.

بروجردی همچنین درخصوص مدیران فردا به عنوان یکی دیگر از طرح های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این طرح با ایجاد یک بانک اطلاعاتی افراد کارآمد دارای 10 سال سابقه کار و بیشتر را شناسایی و هر زمان که نیاز به مدیر جدید باشد، از این بانک اطلاعاتی استفاده کرده و مدیر مربوطه انتخاب می شود.

وی یاد آوری کرد: این طرح هم اکنون در حوزه معاونت نیروی انسانی درحال بررسی است که در صورت نتیجه مطلوب در سطح حوزه معاونت های دیگر نیز گسترش یافته و در استان های سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت گفت: با هدف کاهش هزینه های جاری طرح های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که از آن جمله می توان به ساماندهی خودروهای دولتی در سیستم حمل و نقل و حذف سرویس، حذف مهد کودک طبق بند "ر" ماده 345 قانون برنامه چهارم توسعه در سال آینده ساماندهی جا و مکان، طرح الگوی مصرف و حذف هزینه های غیر ضروری از سیستم اداری یکسان سازی برای پرداخت ها و ارتقای سطح معیشت کارکنان و پرداخت حق مسکن اشاره کرد.

بروجردی همچنین در بخشی دیگری از سخنانش در مورد احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر از یک سو وظیفه شرعی محسوب می شود و از سوی دیگر یک عامل خودسازی برای کسی است که این فریضه را به جا آورد.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادی با عنوان ستاد مبارزه با رشوه خواری در وزارت خانه خبر داد و تصریح کرد این ستاد با مصوبه هیئت وزیران ایجاد شده و مسئولیت آن بر عهده حوزه معاونت نیروی انسانی وتوسعه میدریت بوده و کار گروهی از این ستاد نیز به طور وسیع در سطح وزارتخانه و سازمان های تابعه تشکیل شده است.