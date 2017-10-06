دید افقی در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دید افقی در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است، اظهار داشت: آلودگی گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری تشدید شده است.

وی عنوان کرد: وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی و تشدید آلودگی گرد و غبار در استان چهارمحال و بختیاری شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ذرات گرد و غبار در این استان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکروگرم گزارش شده است.

دید افقی به کمتر از ۳ هزار متر در چهارمحال و بختیاری رسیده است

وی بیان کرد: دید افقی در استان چهارمحال و بختیاری به کمتر از سه هزار متر در این استان رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر آلودگی در شهرکرد، فرادنبه، بروجن و سفید دشت از شدت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی، طی سه روز آینده آسمان چهارمحال و بختیاری صاف تاکمی ابری گاهی توام با وزش باد پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: برای امروز وزش باد نسبتا شدید و پدیده گردوخاک در برخی مناطق پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: روند کاهش نسبی دما برای روز جمعه پیش بینی می شود.