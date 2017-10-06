  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

لایحه تامین امنیت زنان ماه آینده به مجلس ارسال می شود

لایحه تامین امنیت زنان ماه آینده به مجلس ارسال می شود

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه پیگیر لایحه تامین امنیت زنان هستیم گفت: امیدواریم بتوانیم این لایحه را ظرف ماه آتی به مجلس تقدیم کنیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار افزود: لایحه تامین امنیت زنان پس از بررسی اولیه در دولت و کمیسیون لوایح به قوه قضاییه برای تکمیل احکام قضایی ارجاع شده و اکنون مدتی است که زیر نظر معاونت قوه قضاییه در حال بررسی است. 

وی ادامه داد:  به همین منظور و برای همکاری بهتر، کارگروهی در معاونت مربوطه قوه قضاییه با تشکیل شده  و با پیگیری های معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده تلاش می شود موضوع سریع تر و با برنامه ریزی فشرده ای تعیین تکلیف شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم این لایحه را ظرف ماه آتی به مجلس تقدیم کنیم. 

ابتکار گفت: با توجه به نگاه روشن مقام معظم رهبری در موضوع امنیت زنان و مقابله با خشونت در مورد آنها و آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد، امید است این قانون بتواند عاملی موثر و بازدارنده باشد.

کد مطلب 4105737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها