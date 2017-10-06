سد چناره در شهرستان چرداول ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال میرزایی در دیار جمعی از مردم شهرستان چرداول اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های منابع آبی این شهرستان ساخت سد چناره از خواسته های همیشگی مردم این منطقه بوده که تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: قبلا قرار بود از طریق فاینانس این سد اجرا شود که امکان ان فراهم نشد ولی با رایزنی های صورت گرفته قرار است این سد از محل منابع بانک توسعه اسلامی ساخته شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این سد در سال ۲۰۱۷ آغاز شود و با توجه به منابع مالی بانک توسعه اسلامی ساخت ان با سرعت بیشتری دنبال شود.

میرزایی با انتقاد از عدم تخصیص سهمیه آب از محل سد کرخه برای ۴ ایستگاه پمپاژ آب در شهرستان های سیروان و چرداول گفت: با رایزنی های صورت گرفته تکمیل ایستگاه پمپاژ داجیوند - کهره جزو طرح کرخه قرار گرفت و مشکلی برای تکمیل و تامین منابع مالی آن وجود ندارد و تلاش می کنیم سه پمپاژ دیگر نیز زیر مجموعه طرح کرخه قرار بگیرد.

وی همچنین تلاش برای ارتقا بخش هلیلان به شهرستان و دهستان آسمان آباد به بخشداری را از برنامه های مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ذکر کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به موافقت وزارت نفت و نیرو با ساخت مجتمع پتروشیمی در هلیلان اضافه کرد: امیدواریم با جذب سرمایه گذار بزودی شاهد راه اندازی این واحد صنعتی باشیم.