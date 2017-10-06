زائران اربعین بدون مجوزهای قانونی امکان خروج از مرز را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران درباره تهمیدات اندیشیده شده از سوی ناجا برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین حسینی(ع)، گفت: از ابتدای ماه صفر مراسم پیاده روی اربعین آغاز می شود.

وی بابیان اینکه بعد از مراسم اربعین سال گذشته برنامه هایی با پیگیری و هماهنگی های دستگاه ها و مجموعه هایی مختلفی که در برگزاری مراسم اربعین نقش دارند آغاز شد، گفت: اقدامات زیرساختی مورد نیاز از طریق دستگاه های دولتی در حال پیگیری است و در حال حاضر به طور مستمر هیئت هایی در نقاط مرزی در راستای اطمینان خاطر ازاینکه شرایط فراهم است، اعزام و مستقر شده اند.

سردار فتحی زاده عنوان کرد: نیروی انتظامی با برنامه ریزی کامل و جامع، امکانات و تجهیزات را مهیا ساخته و حتی بخشی از آن را هم وارد صحنه کرده و از ابتدای ماه صفر آماده پذیرایی و میزبانی از زائران حسینی در مرزها است.

وی عنوان کرد: با توجه به هماهنگی ها و توافق های صورت گرفته با دولت عراق و تأکیداتی که طرف عراقی دارد، سخت گیری هایی در سال جاری از سوی آنان اعمال می شود تا افراد در چارچوب مقررات اعزام شوند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا از آنانی که تاکنون مدارک خود را آماده نکرده اند درخواست کرد سریعتر نسبت به تهیه گذرنامه اقدام و برای اخذ روادید مراجعه کنند تا از تراکم کار در روزهای پایانی جلوگیری شود.

سردار فتحی زاده افزود: اگر زائران حسینی تهیه مدارک لازم را به روزهای پایانی موکول کنند، این امکان وجود دارد که زمان بیشتری را صرف کنند و دچار مشکل شوند.

وی تأکید کرد: با توحه به لحاظ تمهیدات اندیشیده شده، عبور بدون مجوزهای قانونی از ایران به سمت کربلا، به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و طرف عراقی بااین موضوع برخورد خواهد کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا همچنین درباره اولویت های ناجا در سال جاری گفت: نخستین اولویت ناجا تأمین امنیت است چراکه امنیت مهمترین عامل پیشرفت در عرصه‌های مختلف است.

سردار فتحی زاده با بیان اینکه در حوزه راهنمایی رانندگی نیز موضوع کاهش حوادث و آسیب های جاده بر اثر تصادف از اولویت های دیگر ناجا است، عنوان کرد:طی یکسال گذشته شمار فوت شدگان حوادث رانندگی در جاده های کشور ۸ درصد کاهش داشته است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا همچنین افزود: مقابله و برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر نیز در دستور کار جدی نیروی انتظامی قرار دارد.

سردار فتحی زاده از اولویت های دیگر نیروی انتظامی در حوزه اقتصادی را مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: امنیت اجتماعی و مقابله با شرارت ها و رفتارهایی که امنیت مردم را برهم می زنند نیز در دستور کار ویژه ناجا است.