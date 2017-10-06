مهار فساد اداری در گرو گسترش نظارت و ترویج اخلاق مداری است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت وگو با خبرنگار مهر در رابطه با اخلاق اداری و بیت المال از دیدگاه اسلام و حضرت علی(ع) اظهار داشت: در نظام اسلامی همچون بقیه ساختارهای حاکمیتی ضرورت دارد که کارگزاران نظام برمبنای قواعد اداری و اصول ضابطه مندی عمل کنند.

وی افزود: هر نظام حاکمیتی نیازمند یک ساختار طراحی شده مدون بر طبق اهداف خود است و بر مبنای آن نیروهای انسانی و مقدمات مورد نیاز را فراهم سازد که در حاکمیت اسلامی هم این اصول با دیدگاه مکتبی و دینی وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به سخنان امام علی (ع) در این رابطه بیان کرد: امیرالمومنین (ع) در بیانات خود تذکر داده اند که باید نگاه ما به ابزار، امکانات و جایگاه ها در حکومت، نگاه طعمه نباشد، زیرا ظرفیت هایی که در اختیار ما قرار گرفته امانت هستند.

قربانپور خاطرنشان ساخت: بنابراین هر کسی که جایگاهی را در اختیار گرفته قطعا بار مسئولیتی بر دوش خود دارد و باید اداره اموری را که وظایف آن فرد تلقی می شود به خوبی به انجام برساند.

وی بر اهمیت فراوان صیانت از بیت المال در نظام اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: بیت المال فقط ابزار و امکانات و منابعی که در اختیار نظام اداری است را شامل نمی شود، بلکه بیت المال شامل خمس، زکات، مالیات، منابع طبیعی و همه مواردی است که مردم در یک نظام ساختاری از آن استفاده می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: تاکید بر نگاه مسئولانه از دیگر مواردی است که امام علی (ع) در زمان حکمرانی خود به همه حکمرانان خود ابلاغ کرده بودند.

قربانپور اذعان داشت: بنابراین باید به صیانت از بیت المال توجه ویژه داشت، چرا که وقتی این مهم در مراتب بالای حکومتی اتفاق بیافتد مسئولان پایین دستی نیز خود را مقید به رعایت این اصل خواهند دید.

وی در ارتباط با لزوم تلاش در حفظ اموال عمومی افزود: اموال عمومی باید به صورت بهینه مصرف شود تا ضایع و تخریب نگردد که البته برای تحقق پیدا کردن این مطلب در بطن جامعه، باید با فرهنگ سازی به نهادینه کردن این اصل بپردازیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در رابطه با فساد اداری گفت: افراد در هر جایگاهی باید تلاش کنند در مواجهه با بیت المال در چهارچوب نظام اخلاقی، روحیه عدم سوءاستفاده خود را تقویت کنند، وقتی افراد روحیه اخلاق مدارانه خود را بر طبق اصول دینی شکل دادند، گرایشاتی که انسان را به سمت فساد می کشاند کمرنگ شده و از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: اولین راه برای مهار این گرایشات باور قلبی و اعتقاد دینی است که می تواند بازدارنده افراد از فساد و خیانت باشد و اینکه بدانند به دست آوردن اموال به شکل فسادآور و کسب مال حرام، آثار سوء دنیوی و اخروی خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: در کنار کار معنوی و فرهنگی، دومین راه نیز وجود دستگاه های نظارتی است چرا که نگاه مسئولانه در سطح مدیریت کلان بازدارنده وقوع و عمومی شدن فساد در جامعه است.

قربانپور خاطرنشان کرد: بسیار حائز اهمیت است که مردم از یک نظام اداری رضایت مندی داشته باشند، زیرا در این صورت است که به آن نظام اداری اعتماد داشته و آن را همراهی خواهند کرد.

وی در پایان گفت: وقتی مردم در جامعه ای زندگی کنند که دست مسئولان به فساد اداری آلوده است، علاوه بر سلب اعتماد، قطعا روحیه و ذائقه مردم نیز به همین سمت گرایش پیدا خواهد کرد، همانطور که امروز در جامعه شاهد هستیم روحیه اعتماد و همکاری کاهش یافته است.