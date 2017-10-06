تصادف مرگبار در جاده سیمان جان ۳ نفر را گرفت/یک نفر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه یک خودرو پراید و یک خودرو سمند در جاده سیمان خاوران با یکدیگر به شدت تصادف کردند.

در این سانحه ۳ نفر از هموطنانمان که سنی حدود ۳۰ الی ۴۰ سال داشتند، در دم جان سپردند و یک مرد حدودا ۳۵ ساله مصدوم شد، که توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان هفتم تیر ری منتقل شدند.

پس از وقوع این حادثه و اطلاع از طریق سامانه ۱۲۵، عوامل آتش نشانی در محل حاضر شده و اقدامات اولیه، ایمن سازی و رها سازی مصدومین را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: این تصادف ساعت ۸:۲۹ صبح جمعه در جاده سیمان به سامانه ۱۳۵ اعلام شد.

سید جلال ملکی افزود: امداد رسانان از ۳ ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند و پس از رسیدن به محل حادثه مشخص شد، که یکی از سرنشینان خودروی سواری که مردی جوان بود به وسط جاده پرتاب شده بود و سه تن دیگر از سرنشینان هر دو خودرو در میان آهن پاره ها محبوس شده بودند.

وی گفت: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی موفق به رهاسازی افراد فوت کرده از داخل خودروها شده و اجساد هر سه مردی را که درون خودروهای سواری گیر افتاده بودند، خارج کردند.