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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان ایلام خبر داد:

دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در استان ایلام

دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در استان ایلام

ایلام-فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان ایلام از کشف یک دستگاه فلزیاب و دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدبیگی از کشف یکدستگاه فلزیاب و دستگیری دونفر از حفاران غیرمجاز آثارتاریخی در شهرستان آبدانان خبر داد.

وی گفت: با تلاش و همکاری مامورین انتظامی شهرستان آبدانان  یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز  کشف، تعداد دونفر  در این راستا دستگیر و خودروی آنان نیز متوقف شده است.

احمدبیگی هرگونه ساخت، خرید، فروش، حمل ونگهداری و استفاده از  فلریاب را بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی را ممنوع اعلام و از مصادیق مجرمانه علیه میراث فرهنگی دانست.

سرهنگ احمدبیگی از همکاری و  زحمات همکاران انتطامی شهرستان آبدانان  در جهت صیانت از آثارفرهنگی تاریخی تقدیر کرد.

کد مطلب 4105748

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