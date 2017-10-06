دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدبیگی از کشف یکدستگاه فلزیاب و دستگیری دونفر از حفاران غیرمجاز آثارتاریخی در شهرستان آبدانان خبر داد.

وی گفت: با تلاش و همکاری مامورین انتظامی شهرستان آبدانان یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز کشف، تعداد دونفر در این راستا دستگیر و خودروی آنان نیز متوقف شده است.

احمدبیگی هرگونه ساخت، خرید، فروش، حمل ونگهداری و استفاده از فلریاب را بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی را ممنوع اعلام و از مصادیق مجرمانه علیه میراث فرهنگی دانست.

سرهنگ احمدبیگی از همکاری و زحمات همکاران انتطامی شهرستان آبدانان در جهت صیانت از آثارفرهنگی تاریخی تقدیر کرد.