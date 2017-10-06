مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای مواصلاتی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر سر هنگ نادر رحمانی با تشریح اخرین وضعیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور گفت :هم اکنون ترافیک در همه محورهای مواصلاتی روان است و

بر اساس نقشه های هوا شناسی در استان اردبیل (اکثر محورها) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه به دلیل بارش های روز گذشته و لغزنده بودن برخی از محورها تردد با کندی انجام می شود، افزود: به رانندگان توصیه می شود قبل از آغاز سفر حتما از وضعیت جوی و ترافیکی معابر اطلاعات لازم را کسب کرده و با استفاده از تجهیزات مناسب اقدام به تردد در جاده ها کنند.

رحمانی ادامه داد: تردد وسایل نقلیه در جاده های کوهستانی و گردنه های برفگیر بدون زنجیر چرخ ممنوع است و پلیس راهور با خودروهای فاقد ایمنی مناسب برخورد می کند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان دارند.