  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور؛

مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای مواصلاتی استان اردبیل

مه گرفتگی و کاهش دید در محورهای مواصلاتی استان اردبیل

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در استان اردبیل (اکثر محورها) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر سر هنگ نادر رحمانی با تشریح  اخرین وضعیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور گفت :هم اکنون ترافیک در همه محورهای مواصلاتی روان است و 
بر اساس نقشه های هوا شناسی در استان اردبیل (اکثر محورها) مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه به دلیل بارش های روز گذشته و لغزنده بودن برخی از محورها تردد با  کندی انجام می شود، افزود: به رانندگان توصیه می شود قبل از آغاز سفر حتما از وضعیت جوی و  ترافیکی معابر اطلاعات لازم را کسب کرده و با استفاده از تجهیزات مناسب اقدام به تردد در جاده ها کنند. 

رحمانی ادامه داد: تردد وسایل نقلیه در جاده های کوهستانی  و گردنه های برفگیر بدون زنجیر چرخ ممنوع است و پلیس راهور با خودروهای فاقد ایمنی مناسب برخورد می کند. 

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا افزود: سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان دارند.

کد مطلب 4105750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها