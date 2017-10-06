پایگاه آمریکا در شهر «تنف» سوریه مانعی در برابر نبرد با داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در شهر مرزی «تنف» سوریه به مانعی در برابر نبرد با تروریست های تکفیری داعش تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین آورده است: نیروهای آمریکایی در تنف از آوارگان کمپ صحرایی «رکبان» به عنوان سپر انسانی برای محافظت از پایگاه هایشان استفاده می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه همچنین تأکید کرده است که نظامیان مستقر در پایگاه تنف از رسیدن کمک های بشردوستانه به آوارگان کمپ «رکبان» جلوگیری می کنند.

این برای چندمین بار طی چند روز گذشته است که روسیه از موانعی که ایالات متحده آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم در سوریه ایجاد کرده، انتقاد می کند.