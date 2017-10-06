ایران و اروپا در فناوری نانو همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اجلاس دوروزه فراخوان های نوآوری صنعتی در حوزه های فناوری نانو، مواد پیشرفته، فناوری زیستی و فرایندهای صنعتی (NMBP) روزهای سوم و چهارم اکتبر (۱۱ و ۱۲ مهرماه) با حضور بیش از ۱ هزار و ۴۰۰ نفر از سراسر جهان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.

این برنامه بخشی از رویدادهای برنامه افق ۲۰۲۰ (Horizon ۲۰۲۰) است که برنامه کمیسیون اروپا برای تحقیقات و نوآوری است.

در قالب این برنامه، اولویت ها و موضوعات کلیدی مشخص می شود و موسسات تحقیقات و نوآوری شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای فناوری و شرکتهای صنعتی ایده های خود را مطرح می کنند و در صورتی که بتوانند عوامل مختلف مجری پروژه را با خود همراه کنند اقدام به تهیه پیشنهاد پروژه (Propoal) می کنند. پیشنهادها بعد از تصویب تامین مالی می شوند و مالکیت نتایج ایجاد شده مربوط به عوامل پروژه است.

این اجلاس برای طرح ایده های پروژه ها و یافتن شرکای تحقیقاتی برای هر پروژه برگزار شد. در واقع پروژه هایی که در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در قالب برنامه افق ۲۰۲۰ تعریف می شوند باید در این رویداد اقدام به تشکیل کنسرسیوم کنند تا بتوانند پیشنهاد مشترک را تهیه کنند.

یکی از بخشهای این رویداد یک پانل با موضوع «همکاری با سایر کشورها» بود که در آن نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، کانادا، مکزیک و تایلند حضور داشتند. از کشور ایران، سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه حاضر بود. همچنین در حاشیه این برنامه در مجموع ۱۰ غرفه به موضوعات اصلی و ۳ کشور ایران، کانادا و آمریکا اختصاص یافته بود.

با توجه به فعالیت ها و دستاوردها ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی در حوزه استاندارد و ایمنی نانو اداره کل تحقیقات و نوآوری کمسیون اروپا تمایل خود برای همکاری در حوزه نانو ایمنی با ایران را رسما اعلام کرد.

همچنین کارگاه گفتگوی آسیا – اروپا در حوزه ایمنی و صحه گذاری نانو به میزبانی ایران در آذرماه با حضور افراد کلیدی از اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی برگزار خواهد شد. این کارگاه با هدف تبادل تجربیات و دانش میان کشورها و گفتگو برای هماهنگی سیاست ها و مقررات دو قاره برنامه ریزی شده است.