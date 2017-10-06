من نمی دانستم امروز، روز تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران و در حاشیه تهران گردی با موضوع تهران در پاسخ به این سوال که چرا روز تهران تا این میزان سوت و کور برگزار شده است، گفت: متاسفانه حتی خود من هم نمی دانستم امروز روز تهران است و هنگامی که آقای مسجدجامعی این موضوع را اعلام کرد نسبت به این موضوع آگاه شدم.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: البته سال گذشته ۱۴ مهر به عنوان روز تهران معرفی شد و در تقویم جای گرفت که متاسفانه ما آن زمان درگیر انتخابات بودیم.

وی ادامه داد: با این حال مشخص کردن روز خاص برای تهران ارزشمند است و ما باید به فکر باشیم تا با برنامه های مناسب تر زمینه ساز معرفی بیشتر تهران و رونق پایتخت کشورمان باشیم و تهران بیشتر و بهتر بشناسیم و به دنیا بشناسانیم.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکلات مالی دایره المعارف بزرگ اسلامی نیز گفت: بیشتر مشکلات در زمینه نیروهای مجرب است که ما تلاشمان این است از بخشی از ظرفیت های چهره های فرهیخته در شهرداری که در فرهنگسراها و معاونت های اجتماعی مشغولند، بهره ببریم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر بحث فضا نیز باشد می توانیم این موضوع را مرتفع کنیم.

وی در خاتمه با اشاره به کاهش بودجه نیز گفت: پیگیری برای اعطای معوقات و همچنین راه های درآمدی جدید از دیگر برنامه های ما خواهد بود.