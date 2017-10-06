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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

رئیس شورای شهر تهران:

من نمی دانستم امروز، روز تهران است

من نمی دانستم امروز، روز تهران است

رئیس شورای شهر تهران از نامگذاری ۱۴ مهر به عنوان «روز تهران» اعلام بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران و در حاشیه تهران گردی با موضوع تهران در پاسخ به این سوال که چرا روز تهران تا این میزان سوت و کور برگزار شده است، گفت: متاسفانه حتی خود من هم نمی دانستم امروز روز تهران است و هنگامی که آقای مسجدجامعی این موضوع را اعلام کرد نسبت به این موضوع آگاه شدم.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: البته سال گذشته ۱۴ مهر به عنوان روز تهران معرفی شد و در تقویم جای گرفت که متاسفانه ما آن زمان درگیر انتخابات بودیم.

وی ادامه داد: با این حال مشخص کردن روز خاص برای تهران ارزشمند است و ما باید به فکر باشیم تا با برنامه های مناسب تر زمینه ساز معرفی بیشتر تهران و رونق پایتخت کشورمان باشیم و تهران بیشتر و بهتر بشناسیم و به دنیا بشناسانیم.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکلات مالی دایره المعارف بزرگ اسلامی نیز گفت: بیشتر مشکلات در زمینه نیروهای مجرب است که ما تلاشمان این است از بخشی از ظرفیت های چهره های فرهیخته در شهرداری که در فرهنگسراها و معاونت های اجتماعی مشغولند، بهره ببریم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر بحث فضا نیز باشد می توانیم این موضوع را مرتفع کنیم.

وی در خاتمه با اشاره به کاهش بودجه نیز گفت: پیگیری برای اعطای معوقات و همچنین راه های درآمدی جدید از دیگر برنامه های ما خواهد بود.

کد مطلب 4105770
سیامک صدیقی

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