پیام آیت الله مکارم شیرازی به کارگاه مطالعات شیعه پژوهی

به گزارش خبرگزاری معر، متن زیر پیام آیت االله مکارم شیرازی به کار گاه مطالعات شیعه پژوهی با عنوان هزار سال مدرسه شیعی است که قرار است در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهر ۱۳۹۶ در برلین برگزار شود.

بسم االله الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز لازم میدانم تشکیل ایـن کنگـره باشـکوه را بـه همـه شـما بـرادران و خـواهران عزیـز و دست اندرکاران تبریک گویم. به یقین تشکیل چنین کنگرهای در این مکان و در این زمان با آن هدف عـالی از کارهای فرهنگی بسیار پرارزش است و به یقین در پیشرفت مکتب اهل بیت(علیهم السلام) اثر مثبت دارد.

در آن زمانی که مرحوم شیخ طوسی شیخالطائفه بر اثر آزار نااهلان از بغداد به نجف اشرف آمـد و اسـاس حوزه علمیه را در جوار حرم امیرمؤمنان علی(ع) بنا نهاد فصل تازهای از تلاشهای علمی شیعیان گشوده شد و روز به روز بر شکوه و عمق آن افزوده گردید.

به موازات این حوزه علمیه بزرگ، در شهر مقدس قم نیز از زمان ائمه هدی(علیهم الـسلام) راویـان اخبـار اهل بیت(علیهم السلام) پایهگذار حوزهای شدند که با گذشت زمان گسترش یافت.

سپس در سایر شهرهای بزرگ دیگر اعم از شهرهای مهم عراق و لبنان و سوریه و شهرهای مختلـف ایـران حوزه ها یکی بعد از دیگری تأسیس شد و الان بزرگترین حوزه علمیه را عالم تشیع دارد و خوشبختانه انـواع علوم اسلامی در این حوزه ها پرورش یافت و دامنه آن روز به روز گسترده شد.

ما معتقدیم دنیای امروز از مادیگری خسته شـده و رو بـه مکتـبهـای الهـی و معنـوی آورده و در میـان مکتبهای الهی مکتبی که عقلانیت و علم را در رأس تعلیمات خود قرار داده مکتب اهل بیت(علیهم الـسلام) است، هرچند متأسفانه خبررسانی کافی در این زمینه نشده است. امیـدواریم ایـن برنامـه شـما پایـه ای بـرای خبررسانی بیشتر و بهتر در این زمینه باشد.

البته ما هم تصمیم گرفتیم که در سال آینده کنگرهای تحت عنوان نقش شیعه در پیـدایش و گـسترش علـوم اسلامی در حوزه علمیه قم داشته باشیم. از همه دانشمندان اسلام اعم از شیعه و اهل سنت کـه دارای تعـصب خاصی نباشند و حتی از شرقشناسان نیز دعوت به عمل آوردهایم و هر یک از علوم اسـلامی را جداگانـه بـه گروهی سپرده ایم و امیدواریم محصولش دهها جلد کتاب در زمینه نقش شیعه در پیدایش و گسترش این علـوم باشد، البته تجربیات شما برای ما با ارزش است و امیدواریم تجربیات گسترده حوزه علمیه قم نیز زمینهای برای آیندگان فراهم کند تا مکتب اهل بیت (علیهم السلام) که همچنان در مظلومیت قرار دارد به همگان معرفی شود و جایگاه خود را در افکار عمومی پیدا کند.

از این که توفیق حاصل شد نمایندهای به نام حجت الاسلام آقای خوشخو بـرای شـرکت در کنگـره شـما بفرستیم خوشوقتیم و بار دیگر ازهمه شما عزیزان و دستاندرکاران تشکر میکنم و شما را بـه خـدای بـزرگ میسپارم.

خانه فرهنگ ایران در آلمان با مشارکت چند موسسه دیگر روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماخ میزبان نشست دو روزه در موضوع «شیعه پژوهی» خواهد شد.