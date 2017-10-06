به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرنوشت دکتر محمدعلی نجفی صبح امروز در مراسم پیاده روی و گردهمایی سالمندان پایتخت که باحضور ایازی قائم مقام وزیر بهداشت، عیسی فرهادی فرماندار تهران، برخی اعضای شورای شهر، معاونان شهردار، شهرداران مناطق ۲۲ گانه و جمعی از مدیران ارشد شهری برگزار شد، گفت: خدا را شاکرم که امروز این توفیق نصیب من شد تا در جمع شهروندان ارشد و سالمندان عزیز پایتخت حضور پیداکنم.

شهردار پایتخت افزود: خیلی خوشحالم که شاهد هستم شهروندان سالمند تهرانی از نظر جسمی و روحی در سلامت به سر می برند. انشالله که این نشاط و خوشحالی سالیان سال در شما وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دوران سالمندی یک فرصت است و نه یک تهدید، تصریح کرد: در فرهنگ دینی ما تاکید شده است که ازاین دوران باید با احترام یاد کرد.

نجفی با بیان اینکه سالمندان گنجینه ای برای پایتخت محسوب می شوند، ادامه داد: معتقدم یکایک شما عزیزان سرمایه ای برای پایتخت ایران اسلامی هستید.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات بسیاری در راستای تکریم سالمندان در مناطق ۲۲ گانه شهرداری انجام شده است، عنوان کرد: قطعا در آینده ای نزدیک این برنامه ها با رفع ضعف ها، نارسایی ها و کاستی ها ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: کانون سالمندان که یک نهاد غیردولتی اما بسیار فعال نیز است، حتما تقویت خواهد شد.

نجفی با تاکید بر اینکه درحال حاضر سالمندان می توانند با ارایه کارت های منزلت از خدمات مناسبی در شهر تهران برخوردار شوند، گفت: قطعا تلاش خواهیم کرد تا توسط این کارت ها خدمات بیشتری به این قشر از جامعه ارایه شود.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم شهر تهران را برای زندگی عموم شهروندان به شهری پر از امید و شکوفایی تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه زندگی در تهران باید همواره همراه با ارامش و آسایش برای شهروندان باشد، ادامه داد: همه اقشار باید ارزنده ترین خدمات را برای زندگی توام با آرامش دریافت کنند.