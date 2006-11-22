اندونزی نظامیان خود را درعراق افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"حسن ویراجودا" در ادامه سخنان خود تصریح کرد : اندونزی آماده است شمار دیگری از نظامیان خود را روانه عراق کند.
وی افزود : اندونزی همچنین آمادگی دارد تا دیگر کشورهای اسلامی را برای برداشتن گامهای مهم در مسیر بهبود وضعیت عراق ترغیب کند .
این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیر خود با " سوسیلو بامبانگ یودهویونو " همتای اندونزیایی خود اعلام کرده بود که حل مسئله عراق نیاز به مشارکت روزافزون جامعه بین المللی دارد .
بوش همچنین خاطر نشان کرده بود : هنوز تصمیمی درباره افزایش یا کاهش شمار نیروهای آمریکایی گرفته نشده و این اقدام را فقط پس از رایزنی و مشورت با شماری از منابع انجام خواهم داد.
نظر شما