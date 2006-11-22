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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

در پی سفر بوش به این کشور؛

اندونزی نظامیان خود را درعراق افزایش می دهد

وزیر امورخارجه اندونزی با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به کشورش، از افزایش نظامیان اندونزیایی در عراق خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"حسن ویراجودا" در ادامه سخنان خود تصریح کرد : اندونزی آماده است شمار دیگری از نظامیان خود را روانه عراق کند.

وی افزود : اندونزی همچنین آمادگی دارد تا دیگر کشورهای اسلامی را برای برداشتن گامهای مهم در مسیر بهبود وضعیت عراق ترغیب کند .

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیر خود با " سوسیلو بامبانگ یودهویونو " همتای اندونزیایی خود اعلام کرده بود که حل مسئله عراق نیاز به مشارکت روزافزون جامعه بین المللی دارد .

بوش همچنین خاطر نشان کرده بود : هنوز تصمیمی درباره افزایش یا کاهش شمار نیروهای آمریکایی گرفته نشده و این اقدام را فقط پس از رایزنی و مشورت با شماری از منابع انجام خواهم داد. 

کد مطلب 410578

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