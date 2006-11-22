در پی سفر بوش به این کشور؛ اندونزی نظامیان خود را درعراق افزایش می دهد

وزیر امورخارجه اندونزی با توجه به سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به کشورش، از افزایش نظامیان اندونزیایی در عراق خبر داد .