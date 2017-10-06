دهمین نمایشگاه فناوری نانو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو امروز با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو افتتاح شد. نمایشگاه به مدت ۳ روز در محل نمایشگاه بین المللی تهران به کار خود ادامه می دهد.

طبق برنامه هر ساله تعدادی طرح نوآورانه که در حد ایده بوده و نیاز به سرمایه گذاری برای تجاری هستند در نمایشگاه حضور دارند که امسال ۲۵ طرح نوآورانه در معرض نمایش قرار گرفته اند.

این نمایشگاه امسال میزبان کشورهای خارجی همچون روسیه، کره جنوبی، چین، اکوادور و فیلیپین است. این کشورها محصولات نانویی خود را به نمایش گذاشته اند.

همچنین در این نمایشگاه ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی در زمینه تولید فناوری نانو حضور دارند که ۴۳ درصد از شرکتها با محصولات جدید و یا برای اولین بار در نمایشگاه حضور دارند. علاوه بر حضور شرکت‌های بین المللی ۸ دانشگاه بزرگ داخلی دارای زیرساخت‌های فناوری نانو و ۱۴ آزمایشگاه ارایه دهنده خدمات فناورانه حضور دارند.

دهمین نمایشگاه فناوری نانو از امروز چهاردهم تا ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن خلیج فارس (۴۴) دایر است.