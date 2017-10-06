مراسم معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶ مهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراسم تکریم دکتر علی جعفریان، رئیس سابق دانشگاه و معارفه دکتر عباسعلی کریمی، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت ۸ تا ۱۰ روز یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶ با حضور وزیر بهداشت و مسئولان، استادان، اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در سالن آمفی‌تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود.

وزیر بهداشت در حکمی دکتر عباسعلی کریمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز قلب تهران را به‌عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی و در نامه‌ای از خدمات ارزشمند دکتر جعفریان قدردانی کرد.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌ازاین حکم، در حکم جداگانه‌ای، دکتر علی جعفریان را به عضویت هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران و به‌عنوان مشاور و نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب کرده بود.