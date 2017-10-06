به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی به مناسبت روز تهران در پیامی نسبت به خالی شدن تهران از حافظه تاریخی کهنش هشدار داد و از شهروندان تهرانی برای ساختن تهران درخواست همراهی کرد.

متن پیام شهردار تهران که در اینستاگرام او منتشر شده، بدین شرح است:

امروز درست ۱۱۰ سال از روزی که در اولین دوره مجلس، از «تهران» به عنوان دارالخلافه نام برده شد و برای نخستین بار شهر تهران به صورت قانونی به عنوان پایتخت معرفی شد، می‌گذرد.

در تمام این سال‌ها تهران به عنوان پایتخت ایران، فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ فراز و نشیب‌هایی که تهرانِ امروز ماحصلِ آن است.

تهران در روزگارِ ما برخلاف تمام زرق و برق‌های خود، شهری است با هویتی فراموش شده. خطری که تهرانِ ما را تهدید می‌کند، خالی شدن شهر از حافظهٔ تاریخی کهنش است؛ دیگر چندان نیستند آنهایی که تهران و روایت‌هایش را می‌شناسند و به کوچه باغ‌هایش احترام می‌گذارند؛ پایتخت ایران امروزه بیش از هر زمان دیگری از «تهران بودگی» تهی است و خاطرات شهر در حال فراموش شدن است. همهٔ اینها یک زنگ خطر است، زنگ خطری که بیش از همیشه باید ما را به فکر وادارد و به تأمل مشغول کند.

امروز تهران در آستانه دورانی تازه قرار دارد، دورانی که در آن عقلانیت و مشارکتِ شهروندان در تعیین سرنوشتِ شهر، اعتقادی راسخ در بین تصمیم گیرانِ شهری است. از همین رو بر این باورم که تک تک شهروندانِ تهرانی «روزِ تهران» را باید فرصتی برای اندیشیدن کنند؛ اندیشیدن به تهرانی که بود، تهرانی که هست و تهرانی که باید باشد.

از همین رو از همه شهروندان تهرانی خالصانه درخواست می‌کنم همراه و دستگیر شهرشان باشند، با هم بسازیم آنچه را که ساختنی است و باز پس گیریم آنچه را مدت‌هاست زیر پا مانده، فراموش نکنیم که تهران متعلق به ماست و همگی در قبال آن مسئولیم.