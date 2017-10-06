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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

در مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور؛

واترپلوییست‌های یزدی همچنان بی‌رقیب/حریفان یک‌به‌یک مغلوب شدند

واترپلوییست‌های یزدی همچنان بی‌رقیب/حریفان یک‌به‌یک مغلوب شدند

یزد ـواترپلوییست‌های پیشگامان که به مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷سال کشور اعزام شده‌اند، در این دوره از رقابت‌ها شگفتی‌ساز شده‌ و همه رقیبان خود را یک‌به‌یک از میدان به در کرده‌ و صدرنشین شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ واترپول زیر ۱۷ سال در استخر ۹ دی تهران در حال برگزاری است و در طول سه روز رقابت ۲۱ تیم حاضر در این مسابقات، تیم واترپلوی پیشگامان یزد، شگفتی‌ساز این مسابقات شده و همه رقیبان خود را یک‌به‌یک از میدان به در کرده است.

این تیم که در گروه A با تیم‌های طلایه‌داران، کشودا، نیروی زمینی، سایپا و پارس بهادر جنوب هم‌گروه شده، تاکنون در همه بازی‌های خود پیروز میدان بوده است.

این تیم در بازی با سایپا و نیروی زمینی به پیروزی رسید و موفق شد تیم نیروی زمینی ارتش را با نتیجه ۲۳ بر یک و تیم سایپا را نتیجه ۱۰ بر هشت شکست دهد.

در حالی که تیمی مانند سایپا از بازیکنان حرفه‌ای و با سابقه حضور در تیم ملی بهره می‌برد، پیشگامان توانست با غلبه بر چنین حریفی، صدرنشین گروه خود شود.

تیم واترپلو پیشگامان همچنین تیم های طلایه داران و کشواد تهران را نیز با نتیجه ۲۲ بر صفر و ۲۶ بر ۲ شکست داد.   

اما در یکی از سخت‌ترین رقابت‌های این تیم، پیشگامان اصفهان را هم شکست داد و با نتیجه ۱۰ بر ۳ اصفهان را مغلوب کرد.

تیم واترپلوی پیشگامان در آخرین بازی خود در مقابل پارس بهادر جنوب نیز این تیم را با نتیجه ۱۷ بر پنج شکست داد و در پایان مرحله اول لیگ زیر ۱۷ سال کشور با شش پیروزی و بدون شکست قهرمان گروه A این رقابت‌ها شد.

کد مطلب 4105787

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