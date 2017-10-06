کاهش ۱۳ درصدی سرقت در شرق تهران/رشد ۵۱ درصدی کشفیات کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری در سخنرانی پیش از خظبه های نماز جمعه ورامین طی سخنانی با اشاره به شعار هفته ناجا، گفت: ابعاد این شعار بسیار قابل توجه است، پلیس مسئولیت برقراری نظم و امنیت در جامعه را بر عهده دارد و امروز نیروی انتظامی مظهر اقتدار جمهوری اسلامی است و برای تامین امنیت از فدا کردن جان خود نیز دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: امنیت یکی از نعمات درجه اول پروردگار است، اگر این نعمت اساسی در زندگی مردم نباشد، پیشرفت های علمی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را نخواهیم داشت.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان این که امروز شهدای عزیز تمام داشته های دنیوی خود را فدا کردند، تا امنیت برقرار باشد، گفت: این امنیت به راحتی به دست نیامده است، از شهدای برومند ۱۵ خرداد به بعد هزینه های فراوانی برای امنیت شده است.

ناظری گفت: همه باید از نظم و امنیت اجتماعی پاسداری کنیم، ما در مباحث امنیت با هیچ کس تعارف نداریم، امروز پلیس، مردم مدار است و مردم نقش اساسی در ایجاد امنیت دارند، ما نیز در شرق استان تهران اجازه نخواهیم داد که ارزش ها را زیر پا بگذارد، انقلاب ما و امنیت ما به پشتوانه ارزش ها است، حرکت ضد ارزشی، حرکت ضد امنیتی است.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: پلیس را یار مقتدر و مهربان می دانیم.

ناظری افزود: فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیش از ۵۲ درصد از مساحت استان تهران را تحت کنترل داشته و از مرزهای شرق استان تهران که به کویر و شهرستان های شرقی کشور متصل است پاسداری می کند

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان این که حضور آیت الله محمودی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان و حجت الاسلام محمودی و دیگر ائمه جمعه شرق استان تهران تاثیر فراوانی در تامین امنیت جامعه دارند، گفت: ما در طول هفته نیروی انتظامی با هدف ارتقا آگاهی ها و دانش انتظامی مردم برنامه هایی را اجرا می کنیم.

وی گفت: برنامه های ناجا در سال جاری کیفی برگزار می شود، صبحگاه مشترک و نیز حضور معاون دادستان کل کشور را در شرق تهران داریم، امروز پلیس دانش بنیان و حرفه ای است و برنامه های دانش بنیان و علمی فراوانی اجرا خواهد شد.

ناظری پلیس را پاسخگو دانست و افزود: پلیس در برخورد با موضوعات ضد ارزشی در شرق استان تهران تا ۶۴ درصد افزایش برخورد داشته است.

وی از ابتدا مهرماه ۹۵ تا مهرماه ۹۶ گزارش داد و گفت: در فوریت های ۱۱۰ بیش از ۳۰۰ هزار تماس داشتیم، که ۱۸ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم، که ۲۳ درصد تماس عملیاتی افزایش داشته است، بیش از ۱۴۰ هزار نفر به کلانتری ها در سال گذشته مراجعه کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی تشکیل شده و ۴۰ هزار جلب و ابلاغ و اخظار داشتند، کشفیات بیش از ۵ تن مواد مخدر داشتیم.

وی محور عملکرد پلیس در اقتصاد مقاومتی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و گفت: بیش از ۸۲ میلیارد تومان ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بوده است که ۵۱ درصد افزایش داشته است.

ناظری راهبرد همسایه پایی در پیش گیری از سرقت، را بسیار علمی و مهم دانست و گفت: باید این سنت را احیا کنیم، بیش از ۱۳ درصد کاهش در سرقت را شاهد بودیم و ۱۶ درصد سرقت به عنف و زورگیری را داشتیم، سرقت منزل ۱۱ درصد و مغازه ۲۲ درصد کاهش داشتیم.

وی گفت: در حوزه راه ها ۱۵۰۰ کیلومتر راه محورها را داریم که ۶۷ هزار گواهینامه داده شده است، که آموزش های رانندگی، پلیس به علاوه ۱۰ و گذرنامه را افزایش دادیم، اما مجوز گواهینامه پایه یک در سال گذشته در شرق استان تهران راه اندازی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اضافه کرد: در برخی ماه های سال تردد ماهی ۲۰ میلیون خودرو را داریم، که بیش از تردد در ۵ استان است، اما ۲۰ درصد کاهش تلفات در تصادفات را داشتیم.

وی حوزه ۱۹۷ را مورد اشاره قرار داد و گفت:بیش از ۲۱ هزار تماس را در این حوزه داشتیم.

ناظری برقراری امنیت انتخابات و شب های قدر را مورد اشاره قرار داد و گفت: به بهترین شکل در این حوزه امنیت در شرق استان تهران فراهم شد.