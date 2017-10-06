به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محسن فتحی زاده در مراسم پیاده روی خانوادگی کارکنان و خانواده ناجا ضمن تبریک فرا رسیدن هفته ناجا به تمامی کارکنان و خانواده های آنان گفت: کارکنان نیروی انتظامی ساعات کار مشخصی نداشته و در تمامی وضعیت ها و ساعات شبانه روز باید در محل مأموریت حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس از نقاط صفر مرزی گرفته تا عمق شهرها و در ارتفاعات و دریاها باید حضور داشته باشند، تصریح کرد: پرداختن به مأموریت های متنوع و در شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مختلف مستلزم آمادگی جسمانی و روحی است؛ لذا هرچه جسم کارکنان و روح آنان از آمادگی و نشاط بیشتری برخوردار باشد قطعا در اجرای مأموریت ها بهتر ورود کرده و کمتر دچار آسیب ها خواهند شد؛ ضمن آنکه توانمندی و قابلیت اجرای مأموریت ها افزایش می یابد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با تأکید بر اینکه ورزش برای کارکنان ناجا یک وظیفه و تکلیف است، خاطر نشان کرد: اگر کارکنان ما از آمادگی جسمانی لازم برای اجرای مأموریت ها برخوردار نباشند، اجرای مأموریت ها دچار وقفه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نهاد خانواده یکی از ارزشمندترین نهادها در جامعه اسلامی است، گفت: در نیروی انتظامی نیز خانواده از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و خانواده کارکنان با مأموریت های ناجا گره خورده اند.

سردار فتحی زاده افزود: کارکنان ما بدون حمایت و پشتیبانی خانواده در اجرای مأموریت ها دچار مشکل می شوند؛ لذا همکاری و همپایی خانواده ها با کارکنان موجب افزایش توانمندی‌ و ارتقاء قابلیت های مأموران ناجا خواهد شد.

وی گفت: صمیمانه از تمامی خانواده ها برای این همراهی و پشتیبانی تشکر می کنم و اجرای این برنامه با هدف افزایش روحیه و نشاط خانواده در کنار کارکنان است.