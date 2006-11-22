هدف از ترور جمیل ضربه زدن به وحدت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، جنبش حزب الله لبنان در واکنش به ترور "پیرجمیل" وزیر صنایع لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اعلام کرد: کسانی که این جنایت را مرتکب شدند؛ می خواهند لبنان را به طرف هرج و مرج و جنگ داخلی سوق دهند".

درادامه این بیانیه همچنین آمده است : عاملان این جنایت درصدد هستند تا ازحل بحران های موجود درکشور از طریق راه های مسالمت آمیز، سیاسی و دموکراسی جلوگیری کنند.

جنبش حزب الله همچنین تاکید کرد: ماهیت این ( حادثه) ، روش ، زمان و مکان آن همه شبهات زیادی را بر می انگیزد و می طلبد که قبل از هرگونه موضعگیری یا واکنشی که به ضرر کشور تمام می شود و همچنین سبب محقق شدن اهداف عاملان قتل می شود، در ماهیت این اقدام دقت و تامل شود.

"نبیه بری" رئیس پارلمان و رئیس جنبش امل لبنان نیز به نوبه خود و از طرف اعضای پارلمان با محکوم کردن این اقدام اعلام کرد: این جنایت برضد لبنان و همه لبنانی ها است.

"میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان نیز در نشست اضطراری این حزب با صدور بیانیه ای خواستارشد تا هویت جنایتکاران به زودی مشخص شود.

وی همچنین تاکید کرد: این جنایت، وحدت لبنانی ها را هدف قرار داده است . عون از این مسئله که هدف از این جنایت فتنه انگیزی بین مسیحیان بوده ، ابراز نگرانی کرد.

رئیس جریان ملی آزاد درمورد خطر به دام افتادن در دسیسه های جنایتکاران هشدار داد.