چراغ «دولت در سایه» روشن شد!/ توصیه های آقای جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین گزارش خبر تو خبر در فصل پاییز، از پایان جیک جیک مستانه اصلاح طلبان آغاز کردیم و به زوایای مختلف ائتلاف سال ۹۲ رسیدیم.

پایان جیک جیک های مستانه!

اصلاح طلبان در دولت یازدهم، شیب حمایتی خود از دولت حسن روحانی را تند کردند؛ آنقدر تند که بدل به توجیه گر وضع موجود شدند. حال که دولت دوازدهم شکل گرفته، وضعیت جور دیگری شده است.

پس از آنکه ترکیب هیئت دولت جدید چندان به مذاق آرمان خواهانه اصلاحاتی ها خوش نیامد و بر همین اساس، جنس سیاست ورزی حسن روحانی پس از انتخابات، از سوی ایشان متفاوت و دگرگون از آنچه پیش از انتخابات بود تفسیر شد، مدتی است که زمزمه لزوم تشکیل "دولت سایه" از سوی افراد شناخته شده این جریان مطرح شده است.

"محسن میردامادی" از نیروهای شهیر اصلاح طلب، هفته گذشته بر لزوم تشکیل دولت سایه متشکل از احزاب و جریانات مختلف اصلاح طلب برای نظارت بر کارکرد دولت حسن روحانی تاکید کرد.

"سعید حجاریان" از نظریه پردازان جریان اصلاح طلب روز دوشنبه ۱۰ مهر، در مقاله ای در روزنامه شرق درباره انگیزه اصلاح طلبان برای تشکیل دولت سایه نوشت: جریان اصلاح طلب در هر دو انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی حسن روحانی دفاع کرد و در دولت یازدهم یکی از حامیان دولت تلقی شد که سعی کرد در برابر نقدهای اصولگرایانه از نامزد متبوع و انتخاب خود دفاع کند.

این تئوریسین اصلاح طلب در ادامه مقاله خود با اشاره به تشکیل کابینه جدید و تاثیر آن بر لزوم نقادی هدفمند دولت از سوی اصلاح طلبان تصریح کرد: با شکل گیری کابینه دوم و نقدهایی که بر این روند حاکم بود، حالا به نظر می رسد جریان اصلاح طلب به ضرورت نقد دولت مستقر در راستای بهبود عملکرد پی برده و به این باور رسیده برای آنکه این نقدها در جریان اصلی قرار بگیرد و هدفمند باشد، بهترین راه، تشکیل دولت در سایه است.

اندر حکایات ائتلاف ۹۲

در هفته های اخیر به ویژه پس از اظهارات محمدرضا عارف مبنی بر احتمال پایان ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در انتخابات مجلس آینده، موضوع ادامه یا اتمام ائتلاف مزبور، به نقل محافل رسانه ای بدل شد. عده ای بر لزوم ادامه ائتلاف سخن گفتند و عده ای دیگر بر پایان آن. همچنین خدشه دار شدن جریان اصلاح طلبی به دلیل ائتلافش با جریان اعتدالی، دیگر موضوعی بود که مورد توجه فعالین اصلاح طلب قرار گرفت.

"محمدرضا تاجیک" از نظریه پردازان جریان اصلاحات روز دوشنبه ۱۰ مهر در گفتگو با روزنامه اعتماد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ائتلاف ۹۲ اصلاح طلبی را خدشه دار کرده است گفت: نمی شود وارد دریا شد و خیس نشد؛ نمی شود در کنار عدد گفتمانی خود اعداد دیگری گذاشت و همچون قبل شمرده شد؛ نمی شود رنگ سیاه و سفید را مخلوط کرد و خاکستری نشد.

تاجیک در ادامه با تاکید بر اینکه شان و منزلت اصلاح طلبی بسیار فراتر از آن است که برخی به خود اجازه دهند از آن تاکتیکی بهره ببرند گفت: گره زدن استراتژیک زلف اصلاح طلبی به زلف دولت اعتدال جفاست. اصلاح طلبی یک جریان اصیل و فراگیر تاریخی ماست که نمی توان آن را به یک دولت یا حکومت فروکاست.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره اینکه پاشنه آشیل اصلاح طلبی چیست اظهار کرد: پاشنه آشیل اصلاح طلبی را اصلاح طلبان کاذب و دروغینی می دانم که همچون موریانه از درون در حال استحاله و پوک کردن جریان و گفتمان اصلاح طلبی هستند.

توصیه های آقای جنجالی

جریده اعتماد روز چهارشنبه ۱۲ مهر هم در گفتگو با "مصطفی تاجزاده" معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، رابطه میان اصلاح طلبان با موتلفین اعتدالگرای خود را مورد بررسی قرار داد.

تاجزاده بر خلاف تاجیک که خدشه دار شدن جریان اصلاح طلبی در ائتلاف با جریان اعتدالی را غیر قابل اجتناب قلمداد کرد، مهم ترین مساله عملی خود و هم مسلکان سیاسی اش را "جمع بین هویت اصلاح طلبانه با وحدت با اعتدالگرایان اعم از اینکه خود را اصولگرا بخوانند یا نخوانند" دانست.

تاجزاده در ادامه اظهاراتش ضمن توصیه به اصلاح طلبان مبنی بر اینکه "نباید به سمت گسست و جدایی از دولت پیش برویم" گفت: اگر اصلاحات شعار بقا به هر قیمت و بقا برای بقا را پیشه کند، این راهبردی شکست خورده است و از هویت ما چیزی باقی نمی گذارد.

وی درباره بزرگترین پاشنه آشیل اصلاح طلبان گفت: بزرگ ترین پاشنه آشیل اصلاح طلبان، گرفتارشدن در چرخه سهم خواهی های باندی و قبیله ای است و اینکه بی توجه به شرایط، بر طبل یاس بکوبیم.

ناطق جای روحانی!

بهزاد نبوی از اعضای سابق سازمان منحله مجاهدین انقلاب روز دوشنبه در جمع اعضای انجمن اندیشه و قلم، ضمن نکوهش نگاه سهم خواهانه اصلاح طلبان نسبت به دولت گفت: این روزها بدترین حرفی که من از عده ای از اصلاح طلبان می شنوم این است که زحماتش را ما کشیدیم و پست و مقامش به دیگران رسید.

وی با طرح این سوال که آیا حمایت از روحانی به امید پست و مقام بود اظهار کرد: متاسفانه این روزها اعتراضات به آقای روحانی ریشه در سهم خواهی ها دارد.

نبوی با ذکر خاطره ای به تمایل برخی اصلاح طلبان در انتخابات ۹۶ به ناطق نوری برای نامزدی در انتخابات اشاره کرد و گفت: در انتخابات ۹۲ به برخی توصیه کردم که سراغ ناطق نوری بروند. پاسخ این بود که ایشان در میان اصلاح طلبان زمینه کافی ندارد. جالب است که شنیدم در انتخابات ۹۶ همان دوستان با آقای ناطق نوری دیدار داشتند که با توجه به احتمال عدم حضور آقای روحانی، ایشان نامزد شوند که ایشان هم آمادگی پذیرش نداشت.

عارف مدعی

محمدرضا عارف بارها و بارها پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۶ را مدیون حمایت اصلاح طلبان از وی دانسته است. عارف برای صحبت هایی از این جنس، حتی انگ سهم خواهی از دولت را از سوی اصلاح طلبان به جان خریده است.

رییس فراکسیون امید مجلس روز گذشته پنجشنبه ۱۳ مهر در نشست مشترک هییت رییسه شورای عالی اصلاح طلبان، هییت رییسه فراکسیون امید و روسای شوراها و شهرداران کلان شهرها در نقد سخنان مقامات دولتی که خود و پیروزی شان در انتخابات اخیر را بی ارتباط به حمایت اصلاح طلبان می دانند گفت: اگر در انتخابات اخیر اصلاح طلبان به میدان نمی آمدند، چه اتفاقی می افتاد؟ برخی اظهارنظرهای مسئولین مطمئنا نتیجه مثبتی در نوع رویکرد افکار عمومی به آن ها نخواهد داشت.

عارف با تاکید بر اینکه جریان اصلاح طلب باید به ارتقای سرمایه اجتماعی خود بپردازد گفت: اکنون که در قدرت هستیم باید بیشتر مراقبت کنیم که ساحت اصلاح طلبی از هر گونه فساد مبرا باشد. مردم بر اساس عملکرد اصلاح طلبان در گام های بعدی به اصلاحات اعتماد می کنند.

عبدالواحد موسوی لاری نایب رییس شورای عالی اصلاح طلبان هم در این نشست ضمن دادن بیدارباش به اصلاح طلبان برای تکرارنشدن اختلافات شورای شهر اول در شورای شهر پنجم تصریح کرد: باید از فراکسیونی شدن شوراها جلوگیری کرد. اگر احزاب در نهاد شوراها به دنبال وزن کشی باشند، مطمئنا بعد از مدتی تجربه تلخ شورای شهر اول تکرار می شود.