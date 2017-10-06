رقیه دوست فاطمی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه بزرگ کتابخوانی برگرفته از کتاب ارزشمند «پدر، عشق و پسر» نوشته سیدمهدی شجاعی، همزمان با بیست و پنجمین دوره هفته کتاب برگزار می شود.

وی بیان کرد: این مسابقه به دو صورت مکتوب و مجازی برگزار می شود که بخش مکتوب آن توسط کتابخانه‌های عمومی استان و بخش مجازی و آنلاین آن از طریق سایت امور بانوان استانداری یزد برگزار خواهد شد.

دوست فاطمی‌ها عنوان کرد: علاقمندان به شرکت در این مسابقه، پاسخ‌های صحیح را به صورت یک عدد ۱۰ رقمی از چپ به راست به سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۰۳۵۱ ارسال کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد یادآور شد: آخرین مهلت ارسال پاسخنامه بیستم آبان ماه سال جاری است و برگزیدگان نیز در روز اربعین حسینی معرفی می‌شوند.

دوست فاطمی‌ها ادامه داد: علامندان می‌توانند این کتاب را از پاتوق کتاب آسمان در چهارراه فاطمیه یزد تهیه کنند.

وی در مورد جوایز برندگان این مسابقه بزرگ کتابخوانی نیز بیان کرد: برای ۳۰ نفر برتر این مسابقه، ۳۰ جایزه یک میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.