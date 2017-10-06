به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرنوشت محمدعلی نجفی درحاشیه مراسم پیاده رویی و گردهمایی سالمندان پایتخت در جمع خبرنگاران گفت: نهم مهرماه روز جهانی سالمند است و همه ساله در کشور ما یک هفته ویژه برنامه هایی برای این قشر عزیز برگزار می شود.

شهردار پایتخت با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های متفاوت در مناطق ۲۲ گانه دراین هفته برای سالمندان افزود: امروز نیز بیش از یک هزار نفر از شهروندان ارشد تهرانی در منطقه ۱۵ جمع شده اند تا در ویژه برنامه های تدارک دیده شده شرکت کنند.

وی با بیان اینکه معتقدیم هر یک از سالمندان به عنوان گنجینه ای از تجربه در پایتخت حضور دارند، ادامه داد: اگر ما بر این باوریم که تهران باید شهری برای زندگی همه اقشار جامعه باشد، قطعا سالمندان سهم بسزایی در این خصوص خواهند داشت.

نجفی تاکید کرد: باید سازمان ها و نهادهای مختلف شرایطی را فراهم کنند که این قشر از جامعه نیز زندگی توام با آسایش و آرامش داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به خدمات رسانی گسترده شهرداری تهران به سالمندان افزود: هم اکنون کانون های سلامت سالمندان در مناطق ۲۲ گانه شهر به این قشر عزیز خدمت رسانی می کنند. همچنین نظرات و مشکلات این عزیزان را به مدیران ارشد شهرداری منتقل می کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه برخی از عزیزان سالمند گله هایی درخصوص صدور کارت منزلت و نحوه خدمات رسانی آن داشته اند، تاکید کرد: انشالله در آینده ای نزدیک کارت های منزلت در یک سطح وسیع تری میان شهروندان توزیع خواهد شد و قطعا خدماتی که این کارت ها ارایه خواهند کرد بیش ازگذشته خواهدبود.

نجفی تصریح کرد: در آینده شهروندان سالمند از تعداد گسترده تری از مراکز تفریحی، فرهنگی، خدماتی با ارائه این کارت بهره مند می شوند و همچنین ناوگان حمل ونقل عمومی به واسطه کارت منزلت خدمات دهی مطلوبی خواهد داشت.