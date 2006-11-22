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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۷

کاردینالهای آسیایی راههای همزیستی با جهان اسلام را بررسی کردند

کمیسیون 16 نفری کاردینالهای آسیایی که طی دو روز برای بحث و گفتگو درباره همزیستی کلیسا و اسلام در جهان اسلام گردهم جمع شده بودند روز گذشته در واتیکان به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیانیوز، کمیسیون کاردینالهای آسیایی نتایج گفتگوها و بحثهای خود را طی یک گزارش نهایی تدوین کرده و به بندیکت شانزدهم ارائه کردند.

رهبرکاتولیکهای جهان از 28 نوامبر تا اول دسامبر به ترکیه که دارای اکثریت جمعیت مسلمان است سفر می کند تا با رهبران دینی این کشور دیدار کند.

منابع مطلع واتیکان اظهار داشتند این گردهمایی با حضور کاردینالهای کره جنوبی، اندونزی، فلسطین و پاتریاک لاتین بیت المقدس و دبیرکل شورای اسقفهای واتیکان برگزار شد.

این نشست به طور رسمی به منظور آمادگی شورای عمومی کلیسای کاتولیک در آسیا تشکیل شده بود.

پس از اظهارات اسقفهایی که با مسلمانان ارتباط نزدیک دارند، شرکت کنندگان بهترین راههای تسامح و تساهل و همزیستی روزانه کلیسا با جهان اسلام را مورد بررسی قرار دادند.

کد مطلب 410581

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