به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخر الدینی در جلسه شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با تاکید برضرورت حفظ شئون مذهبی و ایام خاص عزاداری اظهار داشت: برنامه های فرهنگی به ویژه آموزش موسیقی باید در ایام عزاداری سالار شهیدان همراه با حفظ شئون باشد.

وی با گلایه از بعضی آموزشگاه‌های موسیقی برای عدم رعایت حرمت ایام عزاداری در دوازدهم ماه محرم و روز شهادت امام سجاد از برخورد مناسب و به موقع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگ و آموزش ستاد تشکر کرد.

در این نشست گزارش برنامه های هفته احیای امر به معروف که شامل بیش از ۵۰ عنوان برنامه بود، توسط معاونان ارائه شد.

گردهمایی اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف و بازاریان یزد و دیدار اعضای این شوراها با علمای شهر، نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی با پیام دفاع مقدس و امر به معروف و برافراشتن پرچم امام حسین (ع) با پیام امر به معروف در روز اول مهر، ابلاغ به ادارات و سازمان ها در مورد فضاسازی رسمی ماه محرم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ... از جمله این برنامه ها است.