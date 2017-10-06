به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به استفاده از کارشناسان گیاهپزشک برای ایجاد فضای سبز سالم در شهر قم اظهار کرد: کارشناسان گیاه پزشک به این دلیل وارد عمل شدند که علوم جدید را وارد فضای سبز شهر کنند و این بسیار مطلوب است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم به دنبال تدوین بانک اطلاعاتی جامعی از گیاهان و بیماریهای آنها است، افزود: هدف از ایجاد و تدوین این بانک کسب اطلاعات و رفع مشکلات آینده و برطرف نمودن نیازهای تخصصی میباشد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه از سالهای پیش اطلاعاتی در مورد آفات و بیماریها در سطح شهر جمع آوری میشد اما دسته بندی و جمع بندی اطلاعات از سه سال پیش به صورت هدفمند آغاز شد اذعان کرد: با این کار به صورت جامع از اسامی علمی آفات، بررسی و رده بندی آنها، دوره زندگی و نحوه خسارت و روشهای مبارزه با آفات در بیشتر گیاهان و درختان قم آزمایش و اطلاعات جمع آوری شده است.
جوادیان گفت: نتیجه تحقیقات و بررسیها در قالب یک کتابچه تهیه شده و به زودی منتشر خواهد شد که در آن ابتدا به معرفی گیاه و سپس آفات و بیماریهایی که میتواند روی آن اثر بگذارد پرداخته شده است.
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