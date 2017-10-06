اولین مدال جهانی تیر و کمان ایران در رده سنی نوجوانان به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تیر و کمان قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان که در کشور آرژانتین جریان دارد امروز کیسا بایبوری در مرحله رده بندی بخش کامپوند انفرادی دختران مقابل حریفی از مکزیک با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۴۱ پیروز شد و صاحب مدال برنز شد. این نخستین مدال جهانی تیر و کمان ایران است که در رده سنی نوجوانان به دست آمده است.

این کماندار کشورمان پیش از دیدار رده بندی مقابل حریفی از کانادا شکست خورد و نتوانست به فینال صعود کند. بایبوری در این رقابت ها و در اولین دیدار نماینده روسیه را شکست داد سپس مقابل سوگند رحمانی هم تیمی خود در تیر طلایی پیروز شد و در ادامه برای صعود به نیمه نهایی کمانداری از کشور مکزیک را شکست داد.

بهار رضایی دیگر نماینده ایران در این بخش از رقابت های تیر و کمان قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان است که با غلبه بر حریفانی از انگلیس و استرالیا تا مرحله یک هشتم پیش رفت. وی با شکست مقابل نماینده مکزیک از دور رقابت ها کنار رفت.