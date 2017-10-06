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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

تیر و کمان نوجوان و جوانان جهان-آرژانتین؛

اولین مدال جهانی تیر و کمان ایران در رده سنی نوجوانان به دست آمد

اولین مدال جهانی تیر و کمان ایران در رده سنی نوجوانان به دست آمد

کماندار ایران با کسب مدال برنز بخش انفرادی کامپوند مسابقات قهرمانی جهان، تیر و کمان ایران را صاحب اولین مدال جهانی در رده سنی نوجوانان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات تیر و کمان قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان که در کشور آرژانتین جریان دارد امروز کیسا بایبوری در مرحله رده بندی بخش کامپوند انفرادی دختران مقابل حریفی از مکزیک با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۴۱ پیروز شد و صاحب مدال برنز شد. این نخستین مدال جهانی تیر و کمان ایران است که در رده سنی نوجوانان به دست آمده است.

این کماندار کشورمان پیش از دیدار رده بندی مقابل حریفی از کانادا شکست خورد و نتوانست به فینال صعود کند. بایبوری در این رقابت ها و در اولین دیدار نماینده روسیه را شکست داد سپس مقابل سوگند رحمانی هم تیمی خود در تیر طلایی پیروز شد و در ادامه برای صعود به نیمه نهایی کمانداری از کشور مکزیک را شکست داد.

بهار رضایی دیگر نماینده ایران در این بخش از رقابت های تیر و کمان قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان است که با غلبه بر حریفانی از انگلیس و استرالیا تا مرحله یک هشتم پیش رفت. وی با شکست مقابل نماینده مکزیک از دور رقابت ها کنار رفت.

کد مطلب 4105816
زینب حاجی حسینی

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