نذر خون ۳۳هزار و ۷۷۵ عزادار حسینی/سهم بار اولی ها

دکتر بشیر حاج بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ۴۲ هزار و ۷۶۴ نفر در شب تاسوعا، روز تاسوعا و عاشورای حسینی به مراکز انتقال خون سراسر کشور جهت اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۷۷۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و اردبیل بیشترین میزان اهدای خون را داشته اند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، ادامه داد: همچنین ۳ هزار و ۱۵۱ نفر در طرح نوبت دهی اینترنتی اهدای خون ثبت نام کردند که بیشترین میزان مشارکت مردم در طرح نوبت دهی در استان های اردبیل، اصفهان، البرز و کرمانشاه بوده است.

حاجی بیگی افزود: بانوان خراسان شمالی، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان بیشترین میزان مشارکت را در ایام عزاداری سالار شهیدان در سال ۹۶ در اهدای خون داشته اند.

به گفته وی، میزان مشارکت اهداکنندگان مستمر خون در استان های سمنان، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استان های کشور در حضور و شرکت در امر اهدای خون بیشتر بوده است.

حاجی بیگی تاکید کرد: بیشترین میزان مراجعه مردم جهت اهدای خون در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و تهران بوده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با عنوان این مطلب که بیشترین میزان مراجعه مردم در صبح عاشورا بوده است، افزود: همچنین در تاسوعا و عاشورای حسینی، ۵ هزار و ۱۰۵ نفر برای بار اول مبادرت به اهدای خون کرده اند.