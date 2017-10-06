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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

در دیدار حجتی با وزیر کشاورزی فرانسه مطرح شد؛

همکاری ایران و فرانسه در آبزی پروری و اصلاح بذر

همکاری ایران و فرانسه در آبزی پروری و اصلاح بذر

وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با همتای فرانسوی خود در پاریس، درباره راههای افزایش همکاری‌های دو کشور در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر جهاد کشاورزی با وزیر کشاورزی فرانسه در پاریس دیدار و درباره راه های افزایش همکاریهای ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری، گفت و گو کردند.

در این دیدار که برخی معاونان دو طرف نیز حضور داشتند، محمود حجتی و استفان تراور، درباره راه های افزایش همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری گفت و گو کردند.

تبادل فناوری های جدید در حوزه کشاورزی، انجام تحقیقات به ویژه در بخش های گیاهان دارویی و اصلاح بذر و نباتات و سرمایه گذاری فرانسه در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری ایران به ویژه آبزی پروری و صنایع تبدیلی و لبنی، از دیگر محورهای گفت و گوی وزرای کشاورزی ایران و فرانسه بود.

کد مطلب 4105827

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