هشدار «ریچارد هاس» درباره نقض برجام از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس شوراری روابط خارجی آمریکا در پیام خود در توئیتر می نویسد: تائید نکردن برجام در عرصه سیاسی بدلیل اقدامات غیرهسته ای ایران منجر به شکل گیری پرسش هایی در نزد کشورهای دیگر در خصوص اعتبار قراردادهای امضا شده با آمریکا می شود.

هاس در روزهای گذشته نیز با انتشار پیام هایی عنوان کرده بود: باقی ماندن در برجام به معنای بدون نقص بودن آن نیست. اما در حال حاضر بهترین گزینه در این مورد برای آمریکا بها دادن به واقعیت های منطقه ای و بین المللی است.

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در پیام دیگری نیز نوشته بود: حق با وزیر دفاع است. ماندن در توافق هسته ای ایران به نفع آمریکاست. با جلوگیری از تخریب آن جلوی بحران هسته ای دوم را بگیرید.

اشاره هاس به اظهارات روز گذشته «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکاست که روز گذشته بر ماندن آمریکا در برجام تاکید کرده بود.

وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه به همراه ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شد و در این خصوص صحبت کرد.

ماتیس در این نشست تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر عدم پایبندی ایران به برجام مشاهده نشده و در چنین شرایطی حفظ برجام امنیت ملی آمریکا را تامین می‌کند.