به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی، در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهریار به مناسبت هفته ناجا طی سخنانی ضمن تاکید بر همکاری مردم با پلیس در برقراری نظم و امنیت گفت: بسیاری از اطلاعاتی که از طریق مردم در اختیار پلیس قرار می گیرد بسیار ارزشمند و گرانبها است، در کشورهای دیگر برای گرفتن این اطلاعات پلیس و دولت آن کشور هزینه های بسیاری می کند، این اطلاعات برای برقراری امنیت بسیار مورد نیاز است و مردم نمی توانستند، به راحتی با پلیس تماس بگیرند، اما امروز یک مرکز متمرکز برای دریافت اطلاعات مردمی راه اندازی شده است و روزانه بیش از ۲۵۰۰ تماس از طرف مردم با ما گرفته می شود.

وی با بیان این که سطح رضایتمندی مردم در حوزه ۱۱۰ بالا رفته است، اضافه کرد: البته ما با سطح ایده آل فاصله داریم و در پی حضور در محل حادثه پس از حداکثر ۱۵ دقیقه هستیم، سامانه ۱۹۷ نیز یک پل ارتباطی بین مردم و پلیس برای بیان انتقادات مردم نسبت به پلیس است، تا شکایت، انتقاد و یا رضایتمندی خود از پلیس را اعلام کنند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان این که مردم و دیگر نهادها باید در برقراری امنیت به پلیس کمک کنند، گفت: بخش عمده ای از مبحث امنیت به سازمان های دولتی در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها، شوراهای شهر و دیگر ادارات باز می گردد، برای برقراری امنیت همواره نیاز به حضور پلیس نیست.

۸۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ پلیس غرب تهران طی سال گذشته

وی گفت: بسیاری از تخلفاتی که در کشور و منطقه رخ می دهد، ناشی از عدم انجام وظیفه سایر سازمان ها است.

خانچرلی با بیان گزارشات عملکرد نیروی انتظامی از مهر ۹۵ الی مهرماه ۹۶ گفت: در حوزه ۱۱۰ تا این لحظه بیش از ۸۰۰ هزار تماس با پلیس در غرب استان تهران گرفته شده است، که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش تماس را نشان می دهد و این نشان دهنده توسعه سامانه ۱۱۰ است، در مجموع ۵۸۰ هزار ماموریت در طول این یک سال انجام شده است.

کشف ۱۴ تن مواد مخدر در غرب استان تهران طی سال گذشته

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: ما برای ۱۱ هزار تصادف در غرب استان تهران در سال گذشته کروکی کشیده و به آن ها رسیدگی کردیم.

وی با بیان این که اراذل و اوباش در غرب استان تهران مهار شده اند، گفت: از طرق مختلف به رصد این افراد پرداخته ایم و بر آن ها اشراف داریم و با کوچک ترین فعل و انفعالات آن ها برخورد خواهد شد، که طی یک سال گذشته بیش از ۲۵۰ نفر از اراذل و اوباش غرب استان تهران دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

خانچرلی از کشف بیش از ۱۴ تن انواع مواد مخدر در غرب استان تهران خبر داد و افزود: در این رابطه در حوزه خرده فروشی، عمده فروشی و دیگر قاچاقچیان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر دستگیر شدند، که بخش اعظمی از این دستگیری ها مدیون اطلاعاتی است که مردم به ما داده اند، که ۴۹ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته را نشان می دهد، بیش از ۱۷ هزار نفر از معتادین ولگرد در سال گذشته جمع آوری و تحویل مرکز بازپروری شده است.

وی گفت: در رابطه با کالای قاچاق ۱۵۳۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و ۸۷۵ میلیارد در غرب استان تهران کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۶۲ درصد افزایش کشفیات را شاهد بودیم، ۶۱ هزار وسیله نقلیه در غرب استان تهران پلاک نصب کردند و تردد ۱۵۰ هزار وسیله نقلیه در غرب استان تهران را شاهد هستیم، که نیاز به آمادگی پلیس راه دارد، ۶۱ هزار گواهینامه و ۷۵ هزار انواع گذرنامه صادر کردیم، کنترل و نظارت بر بیش از ۲۰۰ هزار اتباع بیگانه در غرب استان تهران کنترل شده که با توجه به تهدیدات داعش و دستگیری تعدادی از این افراد کار مهمی است.

خانچرلی اظهار داشت: بالای ۱۰۰ هزار صنف در غرب تهران داریم، که بیش از ۷۵ هزار صنف توسط اداره اماکن مورد بازدید قرار گرفته است، پلیس آماده برقراری امنیت است و تاکنون موفقیت عمل کرده است.