دستگیری ۱۱۶سارق در محلات طی سال جاری/ پلمب ۴۰واحد صنفی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، جعفر شمس بیراوند اظهار داشت: طی مدت ذکرشده ۷۰ معتاد متجاهر در محلات در راستای تامین امنیت اجتماعی بازداشت و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدهاند.
وی بیان کرد: این تعداد دستگیر شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد افزایش یافته است.
بیرانوند با اشاره به اجرای طرحهای پیشگیرانه برای کاهش سرقت در سطح شهرستان گفت: با اجرای طرحهای پیشگیرانه وقوع سرقت دو درصد کاهش یافته و هیچ گونه سرقت خشن، مسلحانه و متجاوز به عنف که زمینه ساز ناامنی باشد، گزارش نشده است.
وی تصریح کرد: با همکاری شهروندان بیش از ۹۰ درصد از سرقتهای سطح شهرستان کشف شده و از این باب محلات، یکی از شهرستانهای پیشرو در سطح استان است.
بیراوند افزود: در راستای اجرای طرحهای مختلف مبارزه با کالای قاچاق بیش از چهار میلیارد ریال کالای قاچاق، در سطح شهرستان کشف و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده است.
فرماندهی انتظامی محلات به افزایش ۱۱ درصدی تماسهای مردمی با سامانه ۱۱۰ نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت پنج هزار و ۷۰۴ تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد، چهار هزار تماس مردمی منجر به عملیات شده است.
وی در بخش تشریح عملکرد پلیس امنیت نیز گفت: امسال ۴۰ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن قوانین صنفی پلمپ شد.
بیرانوند افزود: هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس برای امنیت و امنیت برای همه نامگذاری شده که در طول این هفته ۸۰ برنامه در شهرستان محلات اجرا می شود.
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