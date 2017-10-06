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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان محلات خبر داد؛

دستگیری ۱۱۶سارق در محلات طی سال جاری/ پلمب ۴۰واحد صنفی متخلف

دستگیری ۱۱۶سارق در محلات طی سال جاری/ پلمب ۴۰واحد صنفی متخلف

محلات- فرمانده انتظامی شهرستان محلات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۶ سارق بومی و غیربومی طی اجرای طرح های ضربتی پلیس در محلات دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، جعفر شمس بیراوند اظهار داشت: طی مدت ذکرشده ۷۰ معتاد متجاهر در محلات در راستای تامین امنیت اجتماعی بازداشت و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شده‌اند.

وی بیان کرد: این تعداد دستگیر شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد افزایش یافته است.

بیرانوند با اشاره به اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای کاهش سرقت در سطح شهرستان گفت: با اجرای طرح‌های پیشگیرانه وقوع سرقت دو درصد کاهش یافته و هیچ گونه سرقت‌ خشن، مسلحانه و متجاوز به عنف که زمینه ساز ناامنی باشد، گزارش نشده است.

وی تصریح کرد: با همکاری شهروندان بیش از ۹۰ درصد از سرقت‌های سطح شهرستان کشف شده و از این باب محلات، یکی از شهرستان‌های پیشرو در سطح استان است.

بیراوند افزود: در راستای اجرای طرح‌های مختلف مبارزه با کالای قاچاق بیش از چهار میلیارد ریال کالای قاچاق، در سطح شهرستان کشف و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده است.

فرماندهی انتظامی محلات به افزایش ۱۱ درصدی تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۰ نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت پنج هزار و ۷۰۴ تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که از این تعداد، چهار هزار تماس مردمی منجر به عملیات شده است.

وی در بخش تشریح عملکرد پلیس امنیت نیز گفت: امسال ۴۰ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن قوانین صنفی پلمپ شد.

بیرانوند افزود: هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس برای امنیت و امنیت برای همه نامگذاری شده که در طول این هفته ۸۰ برنامه در شهرستان محلات اجرا می شود.

کد مطلب 4105832

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