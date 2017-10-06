به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، شعار این هفته را «پلیس برای امنیت و امنیت برای همه» عنوان کرد و اظهار داشت: حفظ و ارتقاء امنیت و نظم در جامعه جزو وظایف ذاتی پلیس است و در این عرصه همکاران ما همواره سعی کرده‌اند با تمام وجود از آبرو و ناموس و جان مردم دفاع کنند و نشانه آن نیز شهدایی است که در این عرصه تقدیم شده است.

فرمانده ناجا با اشاره به حراست از ۸۵۰۰ کیلومتر مرزهای آبی و خاکی کشور توسط نیروی انتظامی گفت: پلیس با همکاری سایر نیروهای مسلح توانسته حافظ مرزهای کشور باشد و درصورت مشاهده هر تحرکی در جدار مرزها، با فوریت و قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی طی یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته فرزندان شما در نیروی انتظامی توانستند به یاری خداوند از افزایش جرائم جلوگیری کرده و در حوزه‌های مختلف، با ناامن کنندگان فضا و متخلفان مبارزه کنند و ما معتقدیم باید در تمام حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در برابر ناامنی با متخلفان به صورت قاطع برخورد کنیم.

اشتری با اشاره به تلاش پلیس برای تامین امنیت عزاداری‌های سراسر کشور در دهه اول ماه محرم گفت: امسال نیز صدها هزار مراسم عزاداری در سراسر کشور برگزار شد همکاران ما در کنار عزاداران حضور داشتند و این در حالی است که اطلاعاتی که به دست ما و سازمان های دیگر رسیده بود نشان می‌داد افرادی به دنبال ناامن کردن این مراسم به خصوص در برخی شهرها بودند که هوشیاری مردم و هیئات مذهبی و حضور هوشمندانه نیروهای سرفراز انتظامی باعث شد اتفاق ناگواری در این مدت رخ ندهد.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه بیش از ۱۱۰۰ جلسه قبل از ماه محرم به منظور هماهنگی بیشتر برگزار شد افزود: علاوه بر حضور همکاران ما در این مدت، صدها هزار نفر از مردم نیز به عنوان پلیس افتخاری و همکار پلیس ما را یاری دادند و به لطف خداوند، این مراسم در شان کشورمان برگزار شد.

وی با تاکید بر آمادگی پلیس برای برگزاری مراسم جهانی اربعین نیز گفت: هر ساله میلیون‌ها نفر در ایام اربعین حسینی به عتبات عالیات مشرف می‌شوند که نظم و برنامه ریزی برای تردد این زائران کار بسیار بزرگی است و قطعاً بدون همت مسئولین و تلاش نیروی انتظامی و یاری خداوند امکان پذیر نیست.

اشتری با اشاره به الزامی بودن دارا بودن مدارک قانونی برای تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، به اقدامات انجام گرفته در حوزه فضای مجازی اشاره کرد و افزود: متاسفانه گزارش‌های موجود حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی جرائم در این حوزه است ولی با تلاش همکاران ما در این حوزه، بیش از این میزان، کشفیات داشتیم و اقدامات خوبی نیز در این حوزه انجام گرفته است.

فرمانده ناجا با تاکید بر کاهش وقوع جرائم خشن در یک سال گذشته گفت: علی رغم کاهش در این حوزه متاسفانه در جرائم خرد چند درصدی افزایش داشتیم که البته با توجه به دلایل این امر باید سهم همه دستگاه‌ها مشخص شود ولی با این وجود، هرجا کوتاهی از سوی هر دستگاهی صورت گیرد پلیس سعی می‌کند این خلا را پر کند.

وی با اشاره به تلاش پلیس برای مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به اقدامات انجام شده ۴۰ درصد کشفیات کالای قاچاق افزایش داشته که برای ارتقاء اثر بخشی تلاش‌ها نیاز به همت همه دستگاه‌ها است.

اشتری ادامه داد: ما به دنبال استقرار پلیس در گمرکات و بنادر هستیم و از ماه‌های قبل این تقاضا را داشته‌ایم و امیدواریم مسئولان امر نیز همکاری لازم را داشته باشند چراکه نظارت در سرچشمه ورود کالا اثربخش‌تر از سایر نقاط است.

رئیس پلیس کشور با اشاره به مقابله پلیس با ورود مواد مخدر به کشور نیز گفت: همکاران ما در برخورد با باندها و شبکه‌های مافیایی در مرزها اقدامات موثری انجام داده و در بحث جمع‌آوری خرده فروشان و معتادان خیابانی اقداماتی صورت گرفته که البته کفایت نمی‌کند ولی ما این آمادگی را داریم که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، در کمتر از یک هفته تمام معتادان خیابانی کشور را شناسایی و به مسئولان تحویل دهیم. البته در سال گذشته جلسات خوبی برگزار شد ولی هنوز منتظر نتایج آن هستیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ناجا در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی همواره مبارزه کرده و ایستادگی خواهد کرد گفت: فرزندان شما در نیروی انتظامی با انگیزه و عشق، آمادگی هرگونه جانفشانی برای ارتقاء امنیت هستند و امیدواریم به لطف الهی امنیت مثال زدنی کشورمان ارتقاء یابد.