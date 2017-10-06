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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

عرضه کیسه های پارچه ای نان در شمال تهران

عرضه کیسه های پارچه ای نان در شمال تهران

شمیرانات- مدیر اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران از عرضه کیسه های پارچه ای نان در شمال این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه اقدسی ظهر جمعه در جمع تعدادی از خبرنگاران با بیان خبر فوق اظهار داشت: طرح نانوایی دوستدار محیط زیست در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با حضور کارشناسان مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با برگزاری جلسات توجیهی با نانوایی های مورد نظر اجرا  و طی آن اطلاعات لازم در اختیار نانواها گذاشته شد تا بتوانند مراجعین را به مصرف صحیح راهنمایی کنند.

وی گفت: در منطقه یک تهران نیز این طرح به صورت پایلوت در  نانوایی ناحیه ۶  شمال تهران، محله «گل ها» اجرا شد وکیسه های پارچه ای نان به صورت رایگان در اختیار نانوایی قرار داده شد و پس از آن کیسه های پارچه ای با قیمت  ۲ هزار تومان در کنار کیسه های پلاستیکی قرار گرفت و توسط عرضه کنندگان نان به مشتری ارائه شد تا آن ها با  آگاهی یکی از آن ها را انتخاب کنند.

مدیر اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران تصریح کرد: در این طرح سعی شد شهروندان از مخاطرات استفاده از کیسه های پلاستیکی، آگاه شوند و در  نهادینه ساختن الگوهای فرهنگی صحیح در زمینه کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی و معرفی جایگزین مناسب در  نانوایی ها و مراکز خرید ، شهرداری را یاری کنند.

وی خاطر نشان ساخت: طرح نانوایی دوستدار محیط زیست در چند فاز اجرایی می شود که فاز اول آن انجام شد و در فاز بعدی سعی می شود تعداد بیشتری از نانوایی ها در این طرح قرار بگیرند.

کد مطلب 4105839

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