عرضه کیسه های پارچه ای نان در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه اقدسی ظهر جمعه در جمع تعدادی از خبرنگاران با بیان خبر فوق اظهار داشت: طرح نانوایی دوستدار محیط زیست در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با حضور کارشناسان مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با برگزاری جلسات توجیهی با نانوایی های مورد نظر اجرا و طی آن اطلاعات لازم در اختیار نانواها گذاشته شد تا بتوانند مراجعین را به مصرف صحیح راهنمایی کنند.

وی گفت: در منطقه یک تهران نیز این طرح به صورت پایلوت در نانوایی ناحیه ۶ شمال تهران، محله «گل ها» اجرا شد وکیسه های پارچه ای نان به صورت رایگان در اختیار نانوایی قرار داده شد و پس از آن کیسه های پارچه ای با قیمت ۲ هزار تومان در کنار کیسه های پلاستیکی قرار گرفت و توسط عرضه کنندگان نان به مشتری ارائه شد تا آن ها با آگاهی یکی از آن ها را انتخاب کنند.

مدیر اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک تهران تصریح کرد: در این طرح سعی شد شهروندان از مخاطرات استفاده از کیسه های پلاستیکی، آگاه شوند و در نهادینه ساختن الگوهای فرهنگی صحیح در زمینه کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی و معرفی جایگزین مناسب در نانوایی ها و مراکز خرید ، شهرداری را یاری کنند.

وی خاطر نشان ساخت: طرح نانوایی دوستدار محیط زیست در چند فاز اجرایی می شود که فاز اول آن انجام شد و در فاز بعدی سعی می شود تعداد بیشتری از نانوایی ها در این طرح قرار بگیرند.