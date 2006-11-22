بدون مدیریت صحیح و حضور مردم نمی توان حکومت را اداره کرد / دستورات قرآن بهترین راهنمای زندگی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی که در همایش بین المللی قرآن کریم و مسایل جامع معاصر که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، سخن می گفت، اظهار داشت: دولتمردان نباید مردم را محدود به بحث های خاص کنند زیرا همان طور که در قرآن کریم آمده است با مشورت می توان در عصر اتم، کیهان و عصر ذره در مسایل پیرامون خود به پیشرفت بزرگی دست پیدا کنیم.

وی افزود: یک مکتب کامل مکتبی است که هم جهان را بشناسد و هم انسان را. تا بتواند انسان جامعه خود را در مسیر اصلی خود قرار دهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: امروزه قدرتهایی هستند که برخلاف منافع و حمایت های انسانی دست به جنایاتی می زنند که برخلاف قوانین تمامی مکتب ها است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عالی ترین مسئله بشریت را عدالت خواند و گفت: وظیفه تمامی حکومت ها در جوامع برقراری عدالت است ولی متاسفانه در دنیای استکباری که بشریت در آن مظلوم واقع شده هیچگونه عدالتی را نمی بینیم.

وی در ادامه ظلم های صورت گرفته در دنیای استکباری به بشریت را ضد اسلامی خواند و گفت: امت اسلامی در امور مسلمانان و جلوگیری از ظلم های جهان غفلت کرده است به گونه ای که کشورهای مسلمان برای از بین بردن ظلم های ضد اسلامی تلاش های بیشتری کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین گفتمان ادیان را بسیار مهم و حساس خواند و گفت: در عصر امروزی تمامی ادیان باید در کنارهم بنشینند و به گفتگو و رایزنی در خصوص مکاتب و ادیان خود بپردازند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از افتخارات جهان بعد از انقلاب کبیر فرانسه را دموکراسی خواند و گفت: این حق تمام مردم جهان که بر رخدادهای کشورشان نظارت داشته باشند تا مانع هرگونه انحراف در جامعه خود شوند.

هاشمی رفسنجانی همچنین به بحث امنیت در جوامع امروزه اشاره و تصریح کرد: همانطور که در قرآن کریم آمده امنیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است که اگر تعریف قرآن کریم در خصوص امنیت در نظر بگیریم توانسته ایم امنیت جامعه را که مانند نان شب واجب است محقق سازیم.

وی گفت: وقتی محدوده حکومت ها مشخص شد دیگر هیچ کشوری حق ندارد فراتر از محدوده خود گام بردارد زیرا امنیت زمانی پایدار خواهد بود که از پشتوانه مردم برخوردار باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: در مسائل حکومتی هم ما می بینیم که مسئولان حکومت برای بهتر شدن زندگی روزمره مردم چگونه بودجه ریزی می کنند که همین امر در امنیت جامعه تاثیر فراوان دارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به مسائل و تفاسیر قرآنی اشاره کرد و گفت: اگر ما می خواهیم برنامه های درستی را در کشور اجرا کنیم باید به دنبال قرآن رویم و از آن تبعیت کنیم.

وی افزود: مکتب قرآنی به طور کامل می تواند راهنمای زندگی باشد همانند تابلوی راهنمایی که انسان بر اساس فلش های موجود، پیرامون خود را کشف می کند و در آن مسیر حرکت می کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اینکه بخواهیم بگوییم برای رسیدن به خدا باید تنها از توحید استفاده کنیم درس نیست زیرا راههای بسیاری برای رسیدن به خدا وجود دارد.

هاشمی رفسنجانی گفت: متاسفانه در جوامع امروزی مخصوصا در بین مسلمانان به محوریت قرآن اهمیت خاص داده نشده است که این امر یکی از مشکلات اساسی جامعه قرآنی به شمار می رود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم تا برنامه های کامل و هدایت شونده از قرآن بیرون آوریم تا بر اساس آن بتوانیم حرکت کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود با اشاره به فعالیتهای راغب اصفهان در خصوص قرآن کریم گفت: کار سختی است که عالمی در فعالیت های خود طوری گام بردارد که مورد تحسین فرقه های مختلف دینی قرار گیرد که راغب اصفهانی توانست به خوبی در این مسیر حرکت کند.

وی افزود: این کار خوبی است که در مسایل قرآنی از راغب اصفهان استفاده نماییم.

رئیس مجمع تشخصص مصلحت نظام پیش از سخنرانی خود با اهدای لوح یادبود از تلاشهای آیت الله جوادی آملی به دلیل پژوهشها و تفاسیر قرآنی تقدیر و تشکر کرد. این لوح را حجت الاسلام سعید جوادی آملی به نمایندگی از پدرش این لوح را از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین رحلت استاد بزگوار آیت الله تبریزی را تسلیت گفت و افزود: رشادت های آیت الله تبریزی در حوزه های علمیه نجف هیچ وقت فراموش نخواهد شد.

پیش از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طباطبایی امام جمعه، بختیاری استاندار و محمدی عراقی رئیس این همایش هر کدام به ارائه گزارش پرداختند.