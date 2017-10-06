«جامعیت» رمز ماندگاری کربلا/کشاورزی و گردشگری مازندران می لنگد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی در خطبه های نماز جمعه ساری به رمز جاودانگی و تازگی کربلا اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ سال از حادثه کربلا می گذرد اما هرسال رنگ و بوی محرم و عاشورا تازه تر می شود.

حجت الاسلام قاسمی، اراده ذات اقدس الهی و حرارت حسینی را از دیگر عوامل ماندگاری حادثه کربلا بیان کرد و ادامه داد: محبت حسینی، عشق حسینی و جامعیت کربلا از دیگر رمزهای ماندگاری و جاودانگی حادثه کربلا است.

وی با بیان اینکه حادثه کربلا از جامعیت ویژه ای برخوردار است تصریح کرد: پیام رسانی کربلا امری قابل توجه است و پیام رسان واقعه کربلا، حضرت زینب کبری (س) و حضرت زین العابدین (ع) هستند.

حجت الاسلام قاسمی، با تاکید بر اینکه خداوند می خواهد تا حماس عاشورا ماندگار و جاودانه باقی بماند افزود: دشمنان با ترفندهای مختلف مقابل اسلام ایستاده اند و یکی از ابزارهای مهم دشمن در این راه، گفتمان است.

پلیس ایران مردمی و اسلامی است

وی در خطبه دوم نماز جمعه با گرامیداشت هفته ناجا اظهار داشت: مقوله امنیت یکی از ارکان مهم جامعه و از مهمترین مطالبات مردم تلقی می شود و هفته ناجا هفته تجلیل از پلیس مردمی و اسلامی است.

امام جمعه موقت ساری افزود: پلیس در همه جلوه ها، مجاهد فی سبیل الله است و مرد و مردانه برابر همه تهدیدها قد علم می کند و برای دفاع از جان، مال و ناموس مردم سینه سپر می کند و اگر ایران اسلامی در امنیت به سر می برد و این درحالی که منطقه ما ناامن و شعله ور است، به برکت نیروهای مسلح و نیروهای توانمند انتظامی است.

حجت الاسلام قاسمی، با تقدیر از تلاش های نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در استان، یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی را گرامیداشت.

امام جمعه موقت ساری، همچنین روز نیروی دریایی سپاه را گرامیداشت و گفت: نیروی دریایی سپاه و ارتش حافظ منافع جمهوری اسلامی در دریا است و هیچ وقت کار شایسته شان مبنی بر تفنگذاران انگلیسی و آمریکایی از یاد و خاطره ملت ایران نخواهد رفت.

همه پرسی اقلیم کردستان همانند زایمان زودرس و ناقص الخلقه است

وی در بخشی از سخنانش به همه پرسی اقلیم کردستان عراق اشاره و اضافه کرد: شکست های پی درپی دشمنان در عراق، لبنان و سوریه سبب به راه انداختن کار جدید با موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان شد و این زایمان زودهنگام سبب شد تا بچه ناقص الخلقه متولد شود.

حجت الاسلام قاسمی تصریح کرد: همدلی ایران، سوریه، ترکیه و عراق و در کنار هم قرار گرفتن آنان سبب شد تا نقشه اسرائیل و آمریکا مبنی بر تشکیل کردستان بزرگ به شکست منجر شود.

امام جمعه موقت ساری تاکید کرد: رابطه با آمریکا به فرمایش حضرت امام راحل، رابطه گرگ و میش است زیرا شیطان کبیر به شمار می رود و مسئولان باید متوجه باشند.

وی با بیان اینکه آنچه که مردم و رهبری مطالبه داشتند از برجام به دست نیامد گفت: چیزی عاید نظام و مملکت ما از برجام نشد و هر روز مسئولان آمریکا حرفهای جدیدی می زنند.

حجت الاسلام قاسمی خطاب به سران آمریکایی گفت: دوران شما دیگر به سرآمده است و شمایی که ادعا دارید باید مشکلات خود را حل کنید اما مردم ایران اسلامی در مکتب سالار شهیدان درس یاد گرفته اند.

کشاورزی و گردشگری مازندران می لنگد/ تکلیف استاندار روشن شود

امام جمعه موقت همچنین در بخشی از خطبه های نمازجمعه به مشکلات مازندران اشاره و اضافه کرد: مازندران قطب کشاورزی و گردشگری است ولی این دو بخش می لنگد و کشاورزان رنج دیده با ترس و لرز شروع به کار می کنند.

حجت الاسلام قاسمی با تقدیر از مسئولان استان تاکید کرد: مردم از بخش کشاورزی و گردشگری ناراضی هستند و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید این دو بخش روشن شود.

وی همچنینن خواستار تعیین تکلیف سکاندار استانداری مازندران از سوی دولت شد و گفت: توقع ما از دولتمردان این است که تکلیف سکاندار استان به زودی مشخص شود.