به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اعلام کرد که مسئله پایگاه های گروه های تروریستی در پاکستان بسیار جدی است و ناتو برای حل این مسئله با افغانستان همکاری خواهد کرد.

وی تصریح کرد که ایالات متحده و ناتو به مسئله پایگاه های امن گروه‌های تروریستی در پاکستان با جدیت می‌نگرند و برای سرکوب آنان به دولت افغانستان کمک خواهند کرد.

این اولین باری است که دبیر کل ناتو از موضوع پایگاه های گروه های تروریستی در پاکستان به صراحت یاد می‌کند. اما مقام‌های آمریکایی پس از اعلام استراتژی جدید این کشور در قبال کشورهای جنوب آسیا با اشاره به حمایت پاکستان از گروه های تروریستی از اسلام آباد خواستند تا با جدیت برای مبارزه با آنان اقدام کند.

استولتنبرگ همچنین در باره نحوه کمک ناتو به افغانستان گفت: ناتو افغانستان را در همه تلاش هایش در مبارزه با تروریسم و تامین ثبات این کشور، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: ما این کار را با کمک به آن‌ها در جنگ علیه تروریسم و طالبان انجام داده، ولی طبعاً به حل جدی مسئله پایگاه های امن گروه های تروریستی در پاکستان هم می‌پردازیم.

دبیر کل ناتو تصریح کرد: این مسئله ای است که افغانستان چندین بار آن را مطرح کرده و این موضوع، پیام اصلی ایالات متحده امریکا در استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و جنوب آسیا است؛ مسئله پایگاه‌های امن تروریست ها قبل از این هم توسط ناتو و متحدین آن مطرح شده است.