اعلام رضایت رهبری از نیروی انتظامی پشتوانه بزرگ این مجموعه است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: امروز امنیت و ثبات موجود در کشور حاصل رشادت ها و ایثارگری های شهدا و دیگر فرزندان میهن اسلامی است که ما نیز باید در مسیر صیانت از این امنیت تلاش خود را به کار گیریم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: پیروی از بیانات حکیمانه و تاکیدات رهبر معظم انقلاب ازسوی نیروهای انتظامی و همچنین همکاری و تعامل مطلوب مردم با این نیروها، سبب شده که شاهد برقراری امنیت اجتماعی باشیم.

وی ادامه داد: آنچه همواره مورد توجه نیروهای نظامی و انتظامی بوده، برقراری امنیت اجتماعی و ثبات و آرامش در جامعه اسلامی می باشد و در این مسیر از هیچگونه تلاش فروگذار نکرده است.

عزیزی بیان کرد: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اخیرا رضایتمندی خود را از نیروهای انتظامی در راستای برقراری امنیت اجتماعی و مقابله با قانون شکنی اعلام کرده اند که قطعا این رضایتمندی زمینه ای برای تلاش بیشتر پلیس و یک پشتوانه ارزشمند و مهم است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مقابله با ناهنجاری و منکرات در جامعه به منظور تامین امنیت و آرامش مردم، سرلوحه کار پلیس است و عملکرد مطلوبی که طی سال های اخیر در مقابله با جرائمی از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین مقابله با سایر جرائم و دستگیری مجرمان داشته نشان از این موضوع دارد.

وی گفت: در استان مرکزی در زمینه مجموع جرائم، امسال نسبت به شش ماه نخست سال گذشته سه درصد کاهش ثبت شده و در این مدت حدود سه تن مواد مخدر در استان کشف شده است.

عزیزی با اشاره به آمار تصادفات سال جاری در محورهای استان تصریح کرد: در حوزه تصادفات برون شهری استان، طی نیمه نخست امسال ۲۳۷ نفر در جاده ها جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۴۷ نفر بوده، چهار درصد کاهش نشان می دهد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: پلیس استان طی مدت مذکور ۱۷۰ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق را توقیف و ۹۰۰ قاچاقچی را نیز دستگیر کرده است.

عزیزی با اشاره به در پیش رو بودن ایام اربعین حسینی تصریح کرد: تمهدیدات لازم برای این مهم توسط نیروی انتظامی اندیشیده شده و از مردم نیز تقاضا داریم قانونمند عمل کنند تا با مشکل روبرو نشوند.