پرداخت جریمه ١٣.٣درصدی گاز ادامه دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در گفتگو با رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در حالی از افزایش دریافت گاز ترکیه از ایران سخن به میان آورد و آن را مستلزم مذاکرات ۲ وزارتخانه ذی ربط دانست که هنوز اطلاع دقیق و تازه ای از نحوه پرداخت جریمه ۱۳.۳ درصدی ایران به ترکیه وجود ندارد.

البته با توجه به گام برداشتن ایران در راستای شکل دهی به یک استراتژی گازی و همچنین ابزار تمایل و البته نیاز ترکیه به گاز ایران، اجرایی شدن چنین اقدامی می تواند به نفع ایران باشد. از سویی دیگر اما، پرداخت این میزان جریمه که به صورت کسر از صورت حساب انجام می شود، آن هم در دورانی که قیمت گاز به تبع قیمت نفت، کاهش چشمگیری داشته، طبیعی است که ترکیه تمایل به دریافت دو برابری گاز را در پی داشته باشد.

در این میان نمی توان منکر نیاز روز افزون این کشور به واردات گاز از ایران و ایجاد همبستگی متقابل سیاسی و اقتصادی با ترکیه شد؛ اما بخش دیگری از گفته های روحانی، مربوط استقبال ایران از سرمایه گذاران خارجی است که فاصله آن تا مرحله اجرا، کم نیست. چندی پیش بود که سیدحمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرنگار مهر گفته بود تاکنون هیچ ال سی برای ایران گشوده نشده است. این درحالی است به دلیل موضع دونالد ترامپ درباره برجام، همچنان بانک های تراز اول بین المللی از همکاری با ایران در زمینه بانکداری سر باز می زنند.

با در نظر گرفتن این مقوله که صحبت های مطرح شده بین رییس جمهوری ایران و ترکیه در بخش صنعت نفت، کلان بوده و جزییات آن در دایره صحبت های وزرای دو کشور است، می توان زاویه طرح موضوع از سوی روحانی را توجیه کرد، اما به گفته کارشناسان صنعت نفت و گاز، آنچه نیاز اساسی امروز این صنعت به شمار می رود، نقشه راه یا به عبارتی دیگر طرح جامع انرژی است؛ چرا که بااستفاده از آن می توانیم در صورت تزریق سرمایه خارجی یا داخلی آن را به مبادی مصرف مورد نظر خود هدایت کنیم.

از طرفی طبق اعلام روزنامه واشنگتن پست، ترامپ هفته آینده توافق نامه هسته ای ایران را از اعتبار ساقط خواهد کرد که این اقدام که قطعا از سوی ایران بی جواب نمی ماند، می‌تواند تمام معادلات وزارت نفت در جذب سرمایه خارجی را تحت الشعاع قرار داده و حتی از مسیر منحرف کند.